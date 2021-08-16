شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحتاج الأطفال لنمو أفضل؟.. أضيفى البروتين والدهون الصحية إلى الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب النظام الغذائي المتوازن والمغذي دورًا أساسيًا في النمو الشامل ، يميل الأطفال الصغار إلى أن يكونوا انتقائيين للغاية عندما يتعلق الأمر بالطعام وهو ما يجعلهم عُرضة لفقدان العناصر الغذائية التى يحتاجونها لبناء أجسامهم.

من المهم للغاية ضمان تناول كمية كبيرة من العناصر الغذائية لنمو الطفل وتطوره بشكل صحيح والتي يمكن توفيرها أيضًا مع مساحيق الحليب أو المكملات الغذائية المرغوبة، ويعتبر البروتين أحد أهم العناصر الغذائية التى يحتاجها الطفل فى بداية حياته، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".



فوائد البروتين لنمو طفلك

أهمية البروتين

منذ السنوات الأولى من الطفولة وحتى المراهقة، تعمل البروتينات على تغذية النمو البدني والعقلي للطفل مما يؤدي إلى أجسام وعقول أقوى، حيث يعد البروتين مكونًا مهمًا لأنه مسئول عن بناء الأنسجة مثل العضلات والجلد والعظام.

يحتاج الأطفال إلى المزيد من البروتينات أثناء طفولتهم أكثر من أي وقت آخر في حياتهم، كما اقترحت الأكاديميات الوطنية للعلوم أن يحصل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1-3 سنوات على 13 جرامًا من البروتين على الأقل يوميًا.

البروتين لنمو طفلك

بينما يجب أن يحصل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و8 سنوات على 19 جرامًا على الأقل يوميًا من البروتين، والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و 13 عامًا على الأقل، يجب أن يحصلوا على 34 جرامًا يوميًا.



الدهون الصحية

أهمية الدهون الصحية للأطفال

يعتبر تضمين الأطعمة الغنية بالدهون الصحية أيضًا أمرًا ضروريًا للغاية، حاولى إضافة الزيتون والمكسرات والأفوكادو والمأكولات البحرية لمائدة طفلك والتي توفر الأحماض الدهنية الأساسية وفيتامين هـ.



فوائد النشاط البدنى للطفل

أهمية النشاط البدني

حاول إشراك طفلك في القيام بالنشاط البدني منذ سنواته الأولى، حيث أن القيام بأنشطة مثل الرقص والتزلج وركوب الدراجات والسباحة وما إلى ذلك على النمو جسديًا وعقليًا.