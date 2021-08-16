قد تكون مصاباً بها وأنت لا تعلم.. هل سمعت عن متلازمة كوشينج؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 10:24 مساءً - تعرف متلازمة كوشينج (Cushing Syndrome) هي اضطراب يحدث بسبب إفراز كميات كبيرة بمستويات أعلى من المستوى الطبيعي من هرمون الكورتيزول لفترات طويلة.

وبحسب موقع “ويب طب”، تتعدد أعراض متلازمة كوشينج بحسب نسبة ارتفاع هرمون الكورتيزول، وتشمل الأعراض على ما يأتي:

زيادة كبيرة في الوزن مع تراكم للدهون وخاصة في الوجه فيصبح ممتلئًا ويسمى بوجه القمر، كما تتراكم الدهون في المنطقة ما بين الأكتاف وحول الرقبة.

ظهور علامات وخطوط وردية أو بنفسجية اللون على الجلد في منطقة البطن، والأفخاذ، والصدر، والذراعين.

تعب شديد والام في العضلات.

ظهور كدمات نزفية تحت الجلد.

اكتئاب وتوتر وتقلب المزاج.

التشتت وصعوبة التركيز.

ارتفاع دائم في ضغط الدم.

ارتفاع سكر الدم.

صداع.

زيادة تصبغ الجلد.

هشاشة العظام مع مرور الوقت والتأثير على النمو عند الأطفال.

بطء التئام الجروح.

ظهور حب الشباب.

ظهور شعر زائد.

انقطاع أو عدم انتظام الدورة الشهرية.

الضعف الجنسي عند الرجال.

تشخيص متلازمة كوشينج

يتم التشخيص بطرق مختلفة، ومن أدق الفحوصات استخدامًا نذكر الاتي:

1. فحص الكورتيزول

هو قياس نسبة الكورتيزول عن طريق اللعاب ما بين الساعة الحادية عشرة مساءًا ومنتصف الليل بحيث تحفظ العينة ويتم فحصها في المختبر.

كما يمكن قياس نسبة الكورتيزول عن طريق فحص البول، بحيث يتم جمع عينات البول على طول اليوم ومن ثم قياس نسبة الكورتيزول والكشف عن متلازمة كوشينج.

بالنسبة للأشخاص الطبيعيين فإن مستويات الكورتيزول ستكون منخفضة جدًا أما في حال الإصابة بمتلازمة كوشينج فإن الكورتيزول سيكون مرتفعًا عن مستواه الطبيعي.

2. فحص تثبيط الكورتيزول

يتم قياس نسبة الكورتيزول أيضًا عن طريق فحص التثبيط بدواء الديكساميثازون (Dexamethasone)، بحيث يتم إعطاء المريض جرعة قليلة من دواء الديكساميثازون ليلًا حول الساعة الحادية عشرة، ومن ثم يتم أخذ عينة دم في صباح اليوم التالي لقياس نسبة الكورتيزول.

علاج متلازمة كوشينج

وإليكم بعض طرق علاج متلازمة كوشينج:

1. خفض جرعة أدوية الستيرويدات

في حال كان السبب خارجيًا فإن الحل يكون بخفض جرعة أدوية الستيرويدات أو استبدالها بعلاجات أخرى إن أمكن.

يجب التنويه حول عدم اتخاذ هذه الإجراءات دون الاستشارة الطبية لأن الإيقاف المفاجئ لعلاجات الستيرويدات يسبب مشكلات كبيرة بل يجب خفض الجرعة تدريجيًا وبشكل مدروس.

2. الجراحة والعلاج الإشعاعي

إذا كان سبب حدوث متلازمة كوشينج هو نمو الأورام سواءًا في الغدة النخامية أو الكظرية فإن العلاج يشمل على الجراحة وإزالة الورم بشكل مترافق مع العلاج الإشعاعي أحيانًا بحسب طبيعة وحجم الورم.

3. العلاجات الدوائية

أحدث العلاجات المستخدمة في علاج متلازمة كوشينج هو دواء باسيريوتيد (Pasireotide) الذي يعمل على تثبيط الهرمون الموجه لقشرة الكظرية المنتج بإفراط في حالات أورام الغدة النخامية، حيث يتم حقن الدواء وريديًا مرتين في اليوم.