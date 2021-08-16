شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يعانى مصابو كورونا من تساقط الشعر؟.. اعرف كيفية استعادته بعد التعافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة بحثية أجريت فى مستشفى ووهان الصينية، عن أن تساقط الشعر يكون أبرز المضاعفات الناتجة عن الإصابة بمتلازمة كوفيد الطويل، الذى قد يستمر لبضعة أشهر مع المصابين، ويؤدى إلى مضاعفات تنفسية وجسدية خطيرة تهدد الحياة.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع إكسبريس، فإنه نحو 25%من مرضى فيروس كورونا، أبلغوا عن تعرضهم لتساقط الشعر نتيجة للفيروس، خاصة بعد مرور الأشهر الستة بعد الإصابة بالمرض.

وأظهر التقرير، أن عدوى فيروس كورونا تؤدى إلى تساقط بصيلات الشعر، وأرجع الباحثون ذلك إلى الشعور بالإجهاد الناتج عن الفيروس، والتأثير النفسي الذى يصيب المريض عند التقاط العدوى خاصة إذا أصيبوا بمتلازمة كوفيد الطويل، ليستغرق الأمر شهورا طويلة من أجل التعافى، الأمر الذى ينعكس على الحالة النفسية للمريض.

وأرجع الباحثون تساقط الشعر لمرضى كورونا، إلى الشعور بالضغط النفسي الناتج عن العزلة وفقدان العمل أو نتيجة للخوف العام من الوباء ومن المضاعفات الناجمة عنه.

وأشار الخبراء إلى أن زيادة التوتر والقلق فى الحياة اليومية يؤثر بشكل مباشر على نمو الشعر، حيث يفقد الشخص في المتوسط ​​حوالي 100-150 شعرة كل يوم، وعند زيادة هذا المعدل تتحول إلى ازمة وحالة مرضية لابد من استشارة الطبيب من أجل علاجها.

وفسر الباحثون أيضا تساقط الشعر بتقدم العمر لدى المصابين، حيث يؤثر عمرك على مدى جودة نمو شعرك مرة أخرى، فتمر دورة نمو الشعر، بثلاث مراحل رئيسية وهى النمو، والراحة، والتساقط، والتى تبدأ من عمر الأربعين.

وأكد الباحثون، أن المفتاح الرئيسي لعلاج تساقط الشعر الناتج عن فيروس كورونا، يكمن من الداخل بتغيير نظامك الغذائي ليشمل الكثير من البروتين والحديد وفيتامين ب والكولاجين والأطعمة الغنية بالأوميجا 3، التى تسهم فى تعزيز نمو الشعر واستعادته مرة أخرى.