شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول مشروب الكاكاو قبل التمارين الرياضية يزيد تدفق الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة حديثة نُشرت في المجلة الأوروبية لعلم وظائف الأعضاء، أن تناول مشروب الكاكاو قبل ممارسة التمارين الرياضية ، يساعد في زيادة تدفق الدم، ويقلل من خطر الإصابة بجلطات الدم، بسبب وجود مركب نشط بيولوجيًا في مسحوق الكاكاو والشوكولاتة الداكنة ، يسمى فلافانول ، والذي يساهم في تحسين امتصاص الأكسجين وتدفق الدم إلى العضلات، بحسب ما نشره موقع "eat this".





وقال الباحث سايمون ماروود، أستاذ مشارك في علوم الرياضة في جامعة ليفربول هوب في بريطانيا، إن نتائج الدراسة كشفت عن قدرة مركب فلافانول الموجود في مسحوق الكاكاو في تحسين امتصاص الأكسجين مما يقلل من الشعور بالتعب أثناء التمرين ، فضلاً عن التعافي بشكل أفضل من التمارين عالية الكثافة والاستخدام الأكثر كفاءة للدهون والكربوهيدرات.

وأضاف ماروود، أن الدراسة أجريت على عدد من المشاركين تلقوا 400 ملليجرام من فلافانول الكاكاو لمدة سبعة أيام، في نهاية ذلك الأسبوع، أكملوا سلسلة من اختبارات التمرين المتوسطة والعالية الكثافة لتقييم مدى استخدام أجسامهم للأكسجين أثناء التمرين.

وأظهرت النتائج أن مجموعة الفلافانول زيادة أسرع في استهلاك الأكسجين ، مما يعني أنهم يستطيعون تحمل التمارين بشكل أفضل ، وأشار ماروود إلى أن عددا من الدراسات السابقة أظهرت أن انخفاض معدل استهلاك الأوكسجين ، يسبب الشعور بالتعب في وقت مبكر أثناء ممارسة الرياضة .

وتابع الباحث ماروود، قائلا: إن الدراسات السابقة أوصت بإضافة مركبات الفلافانول إلى المشروبات لتحسين ضغط الدم ، محذرا من تناول كميات كبيرة من الشوكولاتة الداكنة للحصول على مركب الفلافانول ، لزيادة تدفق الدم، موضحا أن الشوكولاتة تحتوي على السكر والدهون مما يؤدى إلى زيادة الوزن.