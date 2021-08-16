شكرا لقرائتكم خبر عن علماء بريطانيون يجرون دراسة لأدوية جديدة تمنع تجلط الدم الناتج عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع ديلى أكسبرس، عن أن لقاح فيروس كورونا آمن جدًا للغالبية العظمى من الناس، ولكن في حالات قليلة نادرة جدًا، كانت هناك بعض حالات تجلط الدم في الدماغ، يُعرف هذا النوع من تخثر الدم بالتخثر الوريدي الدماغي (CVT) ويمكن أن يؤدي إلى السكتات الدماغية.

وأجرى باحثون في جامعة كوليدج لندن دراسة على الأشخاص المصابين بـCVT بعد التطعيم، لتوفير دليل أوضح للأطباء الذين يحاولون تشخيص هؤلاء المرضى وعلاجهم.

يعد البحث، الذي نُشر في مجلة The Lancet، هو الحساب الأكثر تفصيلاً لخصائصCVT ، عندما يكون ناتجًا عن الحالة الجديدة لقاح نقص الصفيحات المناعي الناتج عن اللقاح (VITT)

نظر علماء من مستشفى جون رادكليف في أكسفورد في تفاصيل 70 مريضًا يعانون من CVT المرتبط بـ VITT بعد التطعيم، وقارنوا هؤلاء المرضى بـ 25 مريضًا مصابًا بـ CVT

توفر دراستهم 3 مبادئ للعلاج تم وضعها حتى الآن من قبل لجنة خبراء أمراض الدم.

وتشمل هذه استخدام مضادات التخثر غير القائمة على الهيبارين، واستخدام العلاجات لمحاولة تقليل مستوى الجسم المضاد غير الطبيعي المسبب لهذه الحالة وتجنب استراتيجية محاولة إعادة عدد الصفائح الدموية إلى المستويات الطبيعية عن طريق إعطاء عمليات نقل الصفائح الدموية .

رأى الباحثون أن المرضى الذين تم إعطاؤهم الجلوبولين المناعي عن طريق الوريد، وهو العلاج الذي يتم فيه إغراق الجسم بالأجسام المضادة الطبيعية في محاولة للحد من آثار الجسم غير الطبيعي، كان الأكثر فعالية.

لكن الباحثين يحذرون من أنه على الرغم من أن هذا النوع يبدو مرتبطًا بنتائج أفضل، يجب على المرء توخي الحذر من قراءة الكثير في نتائج الدراسة القائمة على الملاحظة.

يريدون الآن التقدم إلى تجربة سريرية عشوائية لتأكيد نتائجهم، يأتي ذلك بعد أن وجدت دراسة حديثة مستندة إلى السكان بتكليف من وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) أن أحداث تخثر الدم بعد تلقي لقاح استرازينيكا AstraZenecaلفيروس كورونا كانت هي نفسها أو أقل تكرارًا من أولئك الذين تلقوا لقاح فايزر Pfizer mRNA.

في مارس، أثيرت مخاوف بشأن أحداث تخثر الدم المرتبطة بلقاح أسترازينيكا AstraZeneca

بعد شهر واحد، خلصت لجنة السلامة التابعة لهيئة الادوية الأوروبية EMA إلى أنه قد يكون هناك صلة بين لقاح AstraZeneca وحالات نادرة جدًا لجلطات دموية غير عادية.

تحدث هذه الجلطات الدموية النادرة في أوردة الدماغ والبطن والشرايين، بالإضافة إلى انخفاض مستويات الصفائح الدموية.