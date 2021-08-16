شكرا لقرائتكم خبر عن الأفوكادو يتربع على عرش الفواكه التي تحمى من ارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسبب ضغط الدم المرتفع فى الإصابة بأمراض خطيرة، حيث يعاني كثيرون حول العالم من ارتفاع ضغط الدم، الذي يتسبب فى تداعيات صحية خطيرة يمكن تفاديها بإجراء بعض التعديلات في النظام الغذائي، والإكثار من تناول نوع معين من الفاكهة.

ويعاني قرابة ثلث البالغين في المملكة المتحدة من ارتفاع ضغط الدم، والذي يزيد من احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ويصعب معرفة مدى احتمالات التعرض لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، الأمر الذي يجعل من اعتماد نظام غذائي متوازن خيارا صحيا مثاليا.

وحسبما نقلت صحيفة "ديلى إكسبرس" البريطانية عن خبيرة التغذية سارة بروير، فإن هناك طريقة سهلة للحماية من الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وتتمثل بالإكثار من تناول الأفوكادو.

ووفق بروير، فإن الأفوكادو يحتوي على كميات منخفضة من أملاح الصوديوم، كما أنها غنية بالماغنيسيوم والبوتاسيوم.

ونصحت خبيرة التغذية من لا يحبون أكل هذه الفاكهة، باستبدال زيت الطهي الذي يستخدمونه بزيت الأفوكادو.

وأوضحت بروير، أن دراسات كشفت فوائد عظيمة للأفوكادو، مثل خفض مستويات الكوليسترول، بسبب الستيرولات النباتية، والألياف القابلة للذوبان، ومضادات الأكسدة التي توفرها.

وأضافت: "الأفوكادو منخفض في أملاح الصوديوم ويوفر البوتاسيوم والكالسيوم والماغنيسيوم وفيتامين E، وجميعها ذات تأثير إيجابي على التحكم في ضغط الدم".

وأضافت، "إن الأفوكادو أيضا مصدر غني بالزيوت الصحية، حيث يتكون ما يصل إلى 30% من لب الفاكهة من نفس الدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة في زيت الزيتون".