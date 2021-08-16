شكرا لقرائتكم خبر عن ثمرة من الكمثرى يوميا تغنيكى عن صالونات التجميل.. اعرفى التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حان الوقت لإيقاف إنفاق أمولك على زيارات صالون تصفيف الشعر للحفاظ على رأس صحي وتقليم الأظافر والباديكير لدعم نموها، وشراء منتجات العناية بالبشرة، فكل ما عليكى فعله هو تناول ثمرة الكمثرى يوميا للحفاظ على صحة الشعر والجلد، فمن المعروف أن الكمثرى لها العديد من الفوائد الصحية فهى غنية بالعناصر الغذائية وفقا لما نشره موقع "eat this".

وتعد الكمثرى خيارًا جيدًا للمساعدة في دمج المزيد من فيتامين أ في النظام الغذائي، حيث تحتوي الكمثرى الكبيرة على 58 وحدة دولية (وحدة دولية) من الفيتامين، وفقًا لوزارة الصحة الأمريكية، و تستخدم الوحدات الدولية لقياس الفيتامينات التي تذوب في الدهون، بما في ذلك الفيتامينات A و D و K

وقالت كريستين جيليسبي ، أخصائية التغذية، إن فيتامين " أ " أظهر نتائج واعدة في علاج حب الشباب ، حيث تحتوي الكمثرى أيضًا على نسبة عالية من اللوتين، ووفقًا لدراسة أجرتها كلية الطب بجامعة هارفارد، فقد ثبت أن اللوتين يساعد في تقليل آثار الأشعة فوق البنفسجية، مما يعني أنه يمكنك الاستمتاع بالشمس مرة أخرى بدون حروق، كما يساعد تناول الكمثرى وما بداخلها من اللوتين على القضاء على تلف الجلد الناتج عن الشمس.

وتشير الدراسة إلى أن صحة الجلد الجيدة "مرتبطة بتناول الفواكه والخضروات" ، والتي تربط أيضًا فيتامين سي الموجود في العديد من الفواكه والخضروات ببشرة صحية، بعض فوائد الجلد التي ربطتها الدراسة بفيتامين C هي تقليل عمق التجاعيد والتئام الجروح وتقليل الندوب، وهذا يعني أنه من خلال تناول الكمثرى بانتظام، والذي يحتوي على حوالي سبعة ملليجرام من فيتامين سي في كمثرى متوسطة الحجم، فإن بشرتك قد تبدو أكثر شبابًا.