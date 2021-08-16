ما هو اختبار السكر العشوائى؟.. وما هى طريقة إجرائه؟

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القاهرة - سامية سيد - اختبار الجلوكوز العشوائي هو إحدى طرق قياس كمية الجلوكوز أو السكر المنتشر في دم الشخص يقوم الأطباء بإجراء هذا الاختبار لتحديد ما إذا كان الشخص مصابًا بمرض السكري بينما قد تكون الاختبارات الأخرى ضرورية لتأكيد التشخيص الكامل، وفقا لتقرير medicalnewstoday

ما هو اختبار السكر العشوائي؟

يقيس اختبار الجلوكوز العشوائي كمية الجلوكوز أو السكر في دم الشخص، تتضمن العديد من اختبارات الدم الخاصة بمرض السكري إما الصيام أو المراقبة المستمرة، لكن هذا الاختبار لا يتضمن ذلك، إنه مفيد للأشخاص الذين يحتاجون إلى تشخيص سريع، مثل مرضى السكري من النوع الأول الذين يحتاجون إلى الأنسولين التكميلي كحالة طارئة.

كيف يعمل الاختبار؟

الجلوكوز هو شكل من أشكال السكر ويأتي من الأطعمة التي يتناولها الناس، إنه مصدر الطاقة الأساسي للجسم ويغذي كل خلية، بما في ذلك تلك الموجودة في الدماغ والقلب والعضلات، يعمل الجسم باستمرار على إبقاء كمية الجلوكوز في الدم عند المستويات المثلى ينتج هرمون يسمى الأنسولين لتحقيق ذلك، والذي يساعد الجلوكوز في الوصول إلى الخلايا التي تحتاجه للحصول على الطاقة، لا ينتج مرضى السكري من النوع الأول الأنسولين لأن أجهزتهم المناعية تهاجم وتدمر خلايا البنكرياس التي تصنع الأنسولين.

الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 2 إما لا ينتجون ما يكفي من الأنسولين أو أن أجسامهم لا تستجيب له بشكل مناسب.

عندما لا يصنع الشخص الأنسولين بشكل صحيح ، يبقى الجلوكوز في الدم ما يحدث ارتفاعا لنسبة السكر في الدم.

اختبار الجلوكوز العشوائي هو أحد طرق فحص مستويات الجلوكوز في الدم يمكن للأطباء إجراء اختبار جلوكوز عشوائي في أي وقت من اليوم، إذا كانت النتيجة تشير إلى أن الشخص لديه مستويات جلوكوز أعلى من المتوقع، سيطلب الطبيب عادة اختبار متابعة لتأكيد التشخيص، بما في ذلك ما يلي:

اختبار الجلوكوز الصائم: يقيس هذا الاختبار مستويات الجلوكوز في الدم بعد أن لا يكون لدى الشخص ما يأكله أو يشربه لمدة 8 ساعات، عادة ما يقوم الأطباء بإجراء هذا الاختبار في الصباح قبل الإفطار.

اختبار تحمل الجلوكوز الفموي :(OGTT) يمكن للأشخاص المصابين بداء السكري أحيانًا إظهار نتائج طبيعية في اختبارات الصيام أو اختبارات الجلوكوز العشوائية، ومع ذلك يعانون من مرض السكري.

أسباب الاختبار

قد يوصي الطبيب بإجراء اختبار عشوائي لنسبة الجلوكوز في الدم إذا ظهرت على الشخص أعراض مرض السكري مثل:

التبول في كثير من الأحيان.

الشعور بالعطش الشديد.

الشعور بالجوع الشديد على الرغم من تناول ما يكفي من الطعام.

فقدان الوزن غير المبرر.

التعب الشديد أو التعب.

عدم وضوح الرؤية.

بطء التئام الجروح والكدمات.

اختبار الجلوكوز العشوائي هو اختبار سريع يمكن للطبيب أو الممرضة إجراؤه في وقت قصير في مكتبهم أو عيادتهم لا يحتاج الشخص إلى الصيام مسبقًا، يتطلب الاختبار عينة صغيرة من الدم يأخذها الطبيب أو الممرضة باستخدام إبرة ، غالبًا من الإصبع.

يقيس الأطباء كمية الجلوكوز في دم الشخص بالملليحرام لكل ديسيلتر (ملجم / ديسيلتر)، بالنسبة لاختبار الجلوكوز العشوائي ، تشير نتيجة 200 ملجم / ديسيلتر أو أعلى إلى أن الشخص قد يكون مصابًا بالسكري ومع ذلك، من أجل تشخيص أكثر موثوقية، عادة ما يكرر الطبيب الاختبار في يوم آخر.