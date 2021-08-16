شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: النظام الغذائى الغنى بزيت الزيتون يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة بحثية بجامعة نابولى الإيطالية إلى أن اتباع نظام غذائي نباتي غني بزيت الزيتون والطماطم يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، حيث استعرض باحثون من الجامعة نابولي ما يقرب من 100 دراسة حول العلاقة بين مخاطر الإصابة بأمراض القلب والعادات الغذائية، وركزوا على فئات معينة من الطعام، مثل اللحوم الحمراء والدواجن والبيض ومنتجات الألبان والمنتجات والمكسرات والحبوب.

ووجد الباحثون، أن الالتزام بنظام غذائي نباتي في الغالب ، غني بالخضار وقليل من اللحوم ، كان مرتبطًا بتحسين صحة القلب وتقليل خطر الوفاة بأمراض القلب، وفقا لتقرير لموقع insider.

وتشير الدراسة إلى أن التقليل من تناول الزبدة واللحوم الحمراء لصالح الخضار الورقية والطماطم وزيت الزيتون يمكن أن يحمي قلبك على وجه الخصوص.

ووجدت الدراسة صلة واضحة بين احتمالات الإصابة بأمراض القلب والوجبات الغذائية الغنية باللحوم المصنعة ، مثل النقانق والسلامي ، ولحماية قلبك ، تقترح الدراسة تناول اللحوم المصنعة فقط من حين لآخر ، أقل من وجبتين في الأسبوع.

وترتبط اللحوم الحمراء أيضًا بشكل كبير بمخاطر الإصابة بأمراض القلب، وخلصت الدراسة إلى أن استبدال اللحوم الحمراء بمصادر بروتينية أخرى مفيد لصحة القلب.

وجدت الدراسة أن الزبدة لا ترتبط ارتباطًا مباشرًا بخطر كبير للإصابة بأمراض القلب باعتدال ومع ذلك ، لاحظ الباحثون أنه يحتوي على العديد من الدهون الغذائية التي يمكن أن تعرض صحة القلب للخطر ، ووجدوا أن استبدالها بزيت الزيتون كان مرتبطًا بتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض.

ووجدت الدراسة أن الأسماك والدجاج ليسا مرتبطين بنفس المخاطر، مما يشير إلى أنه قد يكون من الجيد تضمين بعض المنتجات الحيوانية في نظام غذائي صحي.

الخضروات الورقية والطماطم مفيدة لقلبك

وأظهرت الدراسة أن تناول وجبتين على الأقل من الخضروات يوميا مرتبط بانخفاض خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 34٪ وتم ربط الخضروات الورقية والطماطم بأكبر قدر من الفوائد.