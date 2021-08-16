كورونا والدراسة في الأراضي الفلسطينية.. انطلاقة حذرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توجّه أكثر من مليون طالب فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، صباح الإثنين، إلى مدارسهم مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وسط تدابير احترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأكدت وزارتا التربية والتعليم في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة أن التعليم في العام الدراسي الجديد سيكون وجاهياً بالكامل.



وفي قطاع غزة بدأ العام الدراسي في المدارس الحكومية وتلك التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).

وكان وزير التربية والتعليم مروان عورتاني أشار، الأحد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الصحة، مي الكيلة، إلى اشتراطات صحية ووقائية معينة بين الجهات ذات العلاقة وكوادر الوزارتين.



واستعرضت وزيرة الصحة، وفق بيان لوزارة التربية، نُشر عبر موقعها الإلكتروني، البروتوكول الصحي الخاص بالتعليم والذي يضمن حصول جميع الكوادر التربوية والعاملة في المدارس على التطعيم وارتداء الطلبة للكمامات داخل غرف التدريس.

وفي قطاع غزة أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الدراسة ستنتظم بواقع 6 أيام أسبوعياً.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن المدارس الحكومية ستعمل بواقع "4 فترات دراسية ووفق خطة تربوية وتعليمية وأكاديمية ونفسية متكاملة تهدف إلى دمج الطلبة في العملية التعليمية بالشكل العلمي السليم خاصة بعد فترات الانقطاع عن الدراسة بسبب جائحة كورونا".

من جهتها، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في تصريح صحفي أن مدارسها ستعمل بنظام الفترتين والثلاث فترات بينما ستقدم طواقمها مواد استدراكية للطلاب من الصف الثاني وحتى الصف التاسع، سيتم تدريسها أول ثلاثة أسابيع.