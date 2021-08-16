ما بعد لقاح كورونا.. 5 نصائح للتعامل مع الطفح الجلدي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قد تتسبب لقاحات كورونا في بعض المضاعفات الجلدية، التي غالبا ما تظهر على هيئة طفح وانتفاخ حول المنطقة المحقونة، فكيف يمكن التعامل معها؟.

من المعروف أن لقاحات فيروس "كوفيد-19"، مثل مثيلاتها المتداولة منذ عقود، قد يصاحبها بعض الآثار الجانبية المختلفة، من بينها ردود الفعل الجلدية التحسسية التي تعرف أيضا باسم "ذراع كوفيد".

ووفقًا للمركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، أبلغ البعض عن ظهور طفح جلدي أحمر أو حكة أو انتفاخ أو حتى ألم في المنطقة المحقونة بعد تلقي المصل المضاد للفيروس التاجي.



التحليل العلمي للأمر باختصار هو أن لقاحات كورونا تحاكي العدوى الفعلية وتخدع الجسم ليعتقد أنه يعاني من مرض فيروسي، ما ينشط الاستجابات المناعية للجسم ويسبب ظهور آثار جانبية يمكن السيطرة عليها بأدوية تسكين الآلام.

صحيح أن الطفح الجلدي الناتج عن اللقاحات قد يسبب الألم وعدم الراحة، لكنه لا يشكل أي خطورة على صحة الشخص أو رفاهيته، ويمكن التعامل معه باتباع مجموعة من النصائح.

كيف يمكن علاج طفح ما بعد لقاح كورونا؟





يؤدي الطفح الجلدي الناجم عن لقاح "كوفيد-19" إلى احمرار وتورم حول موقع الحقن، مع الشعور بألم قد يستمر لعدة أيام.

ويعتمد علاج الطفح الجلدي أو ما يعرف أيضا بـ"التهاب ما بعد الحقن" على مدى سوء رد الفعل، مع مراعاة أن معظم التهابات ما بعد الحقن بسيطة تختفي من تلقاء نفسها في غضون ساعات إلى أيام.

لكن إذا لم تكن الحالة بسيطة أو استمر الألم لأيام فقد تفيد هذه النصائح في تخطي العارض الصحي، كالتالي:



- احرص على استخدام حافظات باردة (كمادات) على المنطقة المصابة، ومن فوائدها المساعدة في تقليل التورم والحكة والألم.

- استخدم أدوية تسكين الألم التي لا تستلزم وصفة طبية، فهي تساعد في تقليل الألم والالتهابات.

- من الضروري تجنب الضغط على موقع الحقن حتى لا يتضاعف الشعور بالألم أو يستمر لفترة أطول.

- يوصي المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض (CDC) بتمرين الذراع المحقونة للمساعدة في تقليل الانزعاج في موقع الألم ومشاكل ما بعد التطعيم.

- يوصي أخصائيو الحساسية حال ظهور رد فعل تحسسي تجاه جرعة اللقاح الأولى، بما فيها الطفح الجلدي، بتناول أحد مضادات الهيستامين الأساسية قبل الجرعة الثانية.

وجد بحث جديد أن مضادات الهيستامين تساعد في حل ردود الفعل التحسسية التي يعاني منها بعض الأشخاص بعد تلقي لقاح كورونا، وعند اعطائه قبل التطعيم، يمكن أن يساعد العلاج بمضادات الهيستامين في منع أعراض الحساسية مثل خلايا النحل وضيق التنفس والاحمرار، وفقا لموقع healthline.

أعراض ومضاعفات التهاب ما بعد الحقن





قد تشمل الأعراض في موقع الحقن:

- تورم

- حكة قد تكون شديدة

- ألم

- احمرار

- دفء أو سخونية

- تصريف في موقع الحقن

- نتوءات ممتلئة بالسوائل وتسمى "خلايا النحل"

يجب مراعاة إبلاغ مقدم الرعاية الصحية عن الألم أو الاحمرار أو التورم حال الآتي:



- امتد إلى ما بعد أقرب مفصل (كتف أو كوع)

- استمر لمدة 10 أيام أو أكثر

- ارتفاع الحرارة إلى 38 درجة مئوية (100.4 درجة فهرنهايت) أو أعلى

- ظهور تقرحات في موقع الحقن

ووفقا لموقع timesofindia فإن الإناث قد تكون أكثر عرضة للإصابة بالحساسية أو ردود الفعل الجلدية بعد التطعيم من نظرائهن الذكور، وبالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يصاب الأشخاص الذين لديهم تاريخ من ردود الفعل التأقية والربو والحساسية بردود فعل.



