655 وفاة جديدة بكورونا في إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الإثنين، عن آخر الإحصائيات الرسمية للإصابات والوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وكشفت الوزارة عن تسجيل 41 ألفا و194 إصابة جديدة بكوفيد- 19 ووفاة 655 شخصاً خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأضافت الوزارة: "بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في إيران 4.467.015 كما ارتفعت الوفيات إلى 98.483 حالة"، مشيرة إلى أن وجود 7.379 من المصابين في حالة حرجة.

من جانبه، قال رئيس منظمة الهلال الأحمر الإيراني، كريم همتي، الإثنين: "كل أسبوع يتم استيراد ٥ ملايين جرعة لقاح كورونا من المصادر الموثوقة حيث يتم تسليمها لوزارة الصحة".



وأضاف همتي في حديث للتلفزيون الإيراني: "تم استيراد اللقاحات المخصصة للأفراد دون ٢٠ عاماً، وابتداء من الخميس المقبل ستكون كمية اللقاحات المستوردة للبلاد ضعف الكمية السابقة".