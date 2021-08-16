شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير هيئة الصحة البريطانية يحذر من الإفراط فى تناول الأسماك الزيتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر تقرير صادر عن هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية NHS ، من الإفراط من تناول الأسماك أسبوعيا، حيث أوصى بتناول حصتين من الأسماك في الأسبوع، خاصة الأسماك الزيتية، طبقا لتقرير نشر في موقع إكسبريس.

وحذر الخبراء من الآثار السلبية التى قد تصيب الأشخاص الذين يتناولون الأسماك بكميات كبيرة، لذا فإن الاستهلاك المفرط من الأحماض الدهنية أوميجا 3"، الذى يتواجد فى الأسماك الزيتية قد يتسبب فى حدوث مشاكل في المناعة، كما أن التعرض المفرط لأوميجا 3 قد يغير وظيفة المناعة التي قد تؤدي إلى استجابة ضعيفة للعدوى الفيروسية أو البكتيرية.

وأوضح التقرير أن الاستجابة المناعية المختلة لاستهلاك الأحماض الدهنية أوميجا 3 بشكل مفرط يمكن أن تؤثر على قدرة الجسم على محاربة مسببات الأمراض الميكروبية ، مثل البكتيريا.

وحذر الخبراء من الإفراط فى تناول جرعات عالية من مكملات أوميجا 3، بجانب تناول من أربعة إلى خمسة أطعمة غنية بالأوميجا 3 يوميًا.

وحذرت هيئة الصحة الوطنية NHS، من أن الأسماك الزيتية يمكن أن تحتوي على مستويات من الملوثات التي يمكن أن تتراكم في الجسم لذا أصدرت توصيات قصوى لعدد الحصص التي يجب أن تتناولها من الأسماك كل أسبوع.

كما نصحت الحوامل والمرضعات بتناول ما لا يزيد عن حصتين من الأسماك الزيتية في الأسبوع، وينطبق ذلك أيضًا على النساء اللواتي يخططن للحمل في المستقبل حيث تؤثر زيادة الملوثات في الجسم على نمو الجنين.

وأشار الخبراء إلى أن الأسماك البيضاء تعد آمنة لتناولها بكميات أكبر، لكن هناك بعض المحاذير لأنها قد تحتوي على مستويات مماثلة من الملوثات مثل الأسماك الزيتية.

وحدد التقرير بعض أنواع من الأسماك البيضاء التى لايجب أن تتناول أكثر من حصتين منها خلال الأسبوع:

الدينيس

سمك باس البحر

سمك الترس

سمكة الهلبوت

سمك السلمون الصخري أو ثعبان البحر الصخري.

وأضافت هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن تناول الكثير من فيتامين (أ) على مدى سنوات عديدة يمكن أن يكون ضارا، بجانب المضاعفات التى تنتج عن التسمم عند تناول الأسماك مما قد يؤدي إلى:

-الغثيان

-التقيؤ

-إسهال

-الصداع

-صعوبات التنفس

-فقدان الذاكرة

-الارتباك

-آلام البطن.