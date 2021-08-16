شكرا لقرائتكم خبر عن موديرنا تبنى مصنعا جديدا لإنتاج لقاح كورونا فى كندا لسد احتياجاتها من الجرعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن أن شركة موديرنا تخطط لبناء مصنع لقاح كورونا في كندا يلبي طلبات البلد من الجرعتين بما في ذلك المعززات.

سيتم بناء المصنع وتشغيله من قبل شركة موديرنا وسيكون بنفس حجم مصنع الشركة في نوروود في ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الصحيفة، إنه لم يتم تحديد موقع المنشأة بعد، لكن المسئولين يأملون أن يكتمل البناء بحلول نهاية عام 2024، موضحة أن حوالي 20%من الكنديين حصلوا على لقاح موديرنا لفيروس كورونا، الذي يأتي في المرتبة الثانية بعد لقاح فايزر.

وأوضحت الشركة التي يقع مقرها في كامبريدج بولاية ماساتشوستس، أن المنشأة جزء من صفقة أبرمت مع الحكومة الكندية، سيكون المصنع مسئولاً عن تلبية طلبات كندا من لقاح كورونا، بما في ذلك المعززات بعد الموافقة عليها من قبل السلطات الصحية الفيدرالية، واللقاحات المستقبلية التي تصنعها شركة موديرنا Moderna لفيروسات الجهاز التنفسي الأخرى.

وقالت الصحيفة، إنه لم يتم تحديد موقع الشركة بعد، لكن المسئولين يأملون أن يكتمل البناء بحلول نهاية عام 2024، ومن غير الواضح كم سيكلف بناء المصنع.

تقوم شركة موديرناModerna ببناء مصنع لتصنيع لقاحات كورونا ولقاحات أخرى في كندا كجزء من صفقة مع الحكومة.

وقالت باتريشيا جوتييه، رئيسة العمليات الكندية في شركة موديرنا، في بيان: "نحن متحمسون لتوسيع وجودنا ومواصلة تعاوننا طويل الأمد مع كندا".

"من خلال منصة تكنولوجيا mRNA الرائدة في الصناعة وإمكانيات التطوير السريع للأدوية، نتطلع إلى أن نكون مشاركًا نشطًا، موضحة، إنه سيتم بناء المصنع وتشغيله من قبل شركة موديرنا وسيكون بنفس حجم مصنع الشركة في نوروود بولاية ماساتشوستس، والذي ينتج معظم اللقاحات ذات الجرعتين، وفقًا للرئيس التنفيذي ستيفان بانسل.

قال وزير الابتكار فرانسوا فيليب شامبين، إن موديرنا تخطط لإنفاق "مئات الملايين من الدولارات" على المصنع.

وفقًا لبلومبرج، قال أنتونى فاوتشى كبير خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة الأمريكية: "لم نختار وقت الوباء، ومن الواضح أننا لن نختار وقت الوباء التالي"، لكن هناك شيء واحد يمكننا اختياره، أن نكون أكثر استعدادًا وأكثر مرونة.

وقال بانسل إن موديرنا تناقش أيضًا فكرة بناء مصانع في أماكن أخرى، لاسيما مع دول في أوروبا وآسيا، ووفقًا لوكالة الصحة العامة الكندية، حصل 20% من الكنديين على لقاح موديرنا، الذي يحتل المرتبة الثانية بعد لقاح فايزر Pfizer-BioNTech.

وقالت الصحيفة، تلقى حوالي 10% من الكنديين جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا من موديرنا و8% تم تطعيمهم بالكامل، ارتفع اعتماد كندا على شركة فايزر وموديرنا Moderna Pfizer لتلقيح سكانها ضد كورونا خلال الصيف.

عندما بدأ الوباء، لم يكن لدى كندا القدرة على إنتاج اللقاحات بكميات كبيرة، وبالتالي كانت تعتمد على جرعات من مقاطعات أخرى.