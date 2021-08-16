شكرا لقرائتكم خبر عن رجيم الجنزبيل يساعدك على خسارة 10 كيلو من وزنك خلال أسبوع.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريجيم الجنزبيل إحدى الأنظمة الغذائية المتبعة التى تساعدك لإنقاص الوزن بأمان وحرق السعرات الحرارية على مدار اليوم، حيث يمكنك من خسارة 10 كيلو من وزنك خلال أسبوع واحد، طبقا لتقرير نشر في موقع Bold sky.

ويعد مشروب الجنزبيل من المشروبات الساخنة التى تحمل العديد من الفوائد الصحية لأنه يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات وغنى أيضا بالألياف الغذائية التى تمنحك الشعور بالشبع والامتلاء، بجانب قدرته على حرق الدهون وتسريع عملية الأيض لحرق السعرات الحرارية.

ويعتمد ريجيم الجنزبيل على بضعة خطوات إذا تم اتباعها يمكنك خسارة 10 كيلو من وزنك أسبوعيا:

1.تناول الفاكهة بحصص محددة على وجبة الإفطار.

2.تناول كوب من الجنزبيل قبل كل وجبة حتى يتمكن من حرق الدهون.

3.أضف القرفة إلى الجنزبيل،لأن كل منهما يعمل على تسريع عملية الأيض وبالتالى يساعد في خسارة الوزن.

4.تناول البروتينات خلال وجبات اليوم لكن لابد من تناولها بالطرق الصحية مثل الشواء وتجنب المقليات منها.

5.يمكنك إدراج حصص بسيطة من الأرز أو المكرونة لكن لاتزيد عن 4 ملاعق خلال وجبة الغداء.

6.تناول منتجات الألبان خالية الدسم خلال وجبة العشاء والتى تكون بديلا للفاكهة.

7.لابد من إضافة طبق السلطة إلى جميع الوجبات على مدار اليوم لأنها تمحنك الشعور بالشبع.

يسهم هذا النظام فى خسارة وزنك بأمان وخلال وقت سريع على أن يتم تناول كوب الجنزبيل إلى كل وجباتك على مدار اليوم مع الإكثار من تناول الماء بمقدار 8اكواب على الأقل يوميًا.