شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: متلقو جرعتى لقاح كورونا يتمتعون بحماية ضد السلالات المتحورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، عن أن اللقاحات فعالة في مواجهة تحورات فيروس كورونا، موضحة أن الأشخاص الذين تلقوا كلتا الجرعتين من اللقاح يتمتعون بحماية إضافية كما تقل احتمالية تعرضهم للإصابة بأعراض المرض الشديد أو الوفاة.



تحور دلتا بين الملقحين

وقالت المنظمة: تعد الإصابة بمتحور دلتا بين الأشخاص الملقحين أمرًا نادر الحدوث ولكن في حالة إصابتهم بالعدوى ليس من المرجح أن تظهر عليهم أعراض حادة أو يحتاجوا إلى الاحتجاز بالمستشفى، مشيرة إلى أن غالبية المصابين بتحور دلتا غير ملقحين وهم أكثر عرضة للإصابة بأعراض حادة تستدعى الاحتجاز في المستشفى.



تحور دلتا والمضاعفات

وتشير أدلة جديدة إلى أنه حتى في حالة إصابة الأشخاص بعدوى تحور دلتا فلا يزالون عرضة لخطر عودة العدوى المتزايد.

وأضافت المنظمة: يتسبب تحور دلتا في العدوى بمقدار ضعف العدوى التي تسبب بها السلالة الأصلية لفيروس كورونا كما أنه أكثر عدوى بنسبة 50% تقريبًا من التحورات المثيرة للقلق الأخرى التي تم اكتشافها.



عودة الفيروس

وأوضحت المنظمة، أنه لا يوجد لقاح فعال بنسبة 100%، وإنه لا يزال هناك احتمالية أن تصاب وتصيب الآخرين بالعدوى حتى وإن تلقيت اللقاح ولذا للحصول على الحماية الكاملة: ارتدوا الكمامات، وحافظوا على مسافة آمنة بينكم وبين الآخرين وحافظوا على نظافة الأيدى، وتجنبوا الأماكن المزدحمة أو التجمعات الاجتماعية.



تحور دلتا يستبب فى ضعف العدوى

وقالت المنظمة، إن اللقاح يوفر مناعة أقوى من تلك الناشئة عن الإصابة بالمرض، حيث نشرت منظمة الصحة العالمية في صفحتها على "فيس بوك" منشورًا بشأن التطعيم ضد كورونا تؤكد فيه أن المناعة الناشئة عن التطعيم ضد كورونا أكثر فعالية من المناعة الناشئة عن الإصابة بالمرض، موضحة أن التطعيم يقلل من خطورة الإصابة بالأعراض الشديدة للمرض أو الوفاة، وإن الإصابة بالمرض لا تضمن مناعة كاملة ضد المرض، أما التطعيم فيوفّر مستوى أقوى من المناعة.