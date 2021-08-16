شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: مرضى السكرى أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا مقارنة بغيرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة صادرة عن جامعة نانجينج الصينية، أن مرضى السكرى أكثر عرضة للإصابة بعدوى فيروس كورونا، حيث يقول الخبراء إن مرض السكري من النوع 2 يمكن أن يعرض المصابين به للإصابة بفيروس كورونا، وللمضاعفات الخطيرة أيضا، لأنهم يعانون من نقص في الخلايا المقاومة للفيروس، طبقا لما ورد في موقع إكسبريس.

وتوصل الباحثون إلى أن هناك أربعة أنواع مختلفة من الحمض الريبى النووي الريبوزى، والتي تتواجد بنسبة عالية لدى الأشخاص الأصحاء، بينما تتراجع مستوياتها لدى مرضى السكري ، وتكمن وظيفتها فى منع الفيروس من التسلل الى جسم الشخص عن طريق استهداف بروتين سبايك.

وأوضح الباحثون، أنه تم اكتشاف أكثر من 2000 من الحمض لريبى لدى البشر، حيث أظهرت البيانات من جميع أنحاء العالم أن الأشخاص المصابين بأمراض مصاحبة عندما يحدث واحد أو أكثر من الحالات الإضافية مع حالة أولية، يكون لديهم خطر أعلى بكثير للوفاة من الفيروس.

وتوصلت الدراسة إلى أن 89% من الفيروسات التي تصيب البشر يمكن استهدافها بواسطة جزيئات الحمض النووي الريبوزي البشرية، حيث أظهر التحليل أن هناك أربعة جزيئات من الحمض النووي الريبي انخفضت بشكل ملحوظ في مجموعات مرضى السكري.

وذكرت الدراسة، أن حوالى 40% من الأشخاص الذين ماتوا بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة كانوا يعانون من مرض السكري.

وأوضحت الدراسة، أن كل مريض السكري، بما في ذلك أولئك المصابون بالنوع الأول والنوع الثاني والحمل وأنواع أخرى، يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة إذا أصيبوا بفيروس كورونا.