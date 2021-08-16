دراسة: الكربوهيدرات السريعة لا تسبب زيادة الوزن

محمد الفلاح - الإثنين 16 أغسطس 2021

خلصت دراسة نُشرت الأسبوع الماضي في مجلة “أدفانسس إن نيوترشن” إلى أن الكربوهيدرات السريعة لا تؤدي إلى زيادة الوزن أكثر من الكربوهيدرات البطيئة.



كشفت سلسلة من 35 دراسة قائمة على الملاحظة، تم خلالها جمع بيانات من ما يقرب من مليوني بالغ، عن عدم وجود فروق ثابتة في مؤشر كتلة الجسم عند مقارنة الكربوهيدرات السريعة بالكربوهيدرات البطيئة.

وخلصت الدراسة إلى أن الأسطورة القائلة بأن "الكربوهيدرات السريعة تجعلك سمينًا" هي مجرد خرافة.

كما ذكرت الدراسة، أن الأنظمة الغذائية منخفضة المؤشر الجلايسيمي لم تكن بشكل عام أفضل من الأنظمة الغذائية ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع لتقليل وزن الجسم أو دهون الجسم ومحيط الخصر.

في الواقع، كان لعوامل مثل العمر والجينات والنشاط البدني وحساسية الأنسولين ومؤشر كتلة الجسم تأثير أكبر على وزن الجسم والدهون ومحيط الخصر.

تم تقديم مؤشر نسبة السكر في الدم في عام 1981 كوسيلة لتصنيف الأطعمة وفقًا لكيفية تأثيرها على نسبة السكر في الدم. وتم إعطاء كل طعام رقمًا من 0 إلى 100 يمثل ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم بعد ساعتين من تناول الطعام، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.