شكرا لقرائتكم خبر عن هتخس من غير ماتحس.. نصائح بسيطة لإنقاص الوزن للمراهقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرحلة البلوغ تعد من المراحل التي يتغير فيها الجسم، بسبب تغير الهرمونات نتيجة للبلوغ، ونجد أن نسبة عالية من المراهقين خلال هذا الفترة يتعرضون لزيادة الوزن، ولذا خلال هذا التقرير سنتعرف علي أفضل النصائح الطبية لمساعدة المراهقين للتخلص من السمنة، وفقا لموقع " medicalnewstoday ".

وأشار التقرير إلى أن حوالي 20٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 19 عامًا يعانون من السمنة، ولذا يصبحون أكثر عرضة للإصابة بمرض السكر، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، وارتفاع نسبة الكولسترول والإكتئاب، وأيضا زيادة فرص الإصابة بالسرطان، ومشاكل في عظام الجسم، ولذا التخلص من الوزن الزائد يعد من أهم النصائح للمراهق لتجنب إصابته بمثل هذه الأمراض.

وأضاف التقرير، أن مرحلة المراهقة تعد من المراحل العمرية الحرجة، فحدوث تغيرات هرمونية في الجسم نتيجة للبلوغ يتطلب تناول الأطعمة الصحية، الغنية بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

وقدم التقرير، بعض النصائح للمراهقين للتخلص من الوزن الزائد، ومنها:

-تناول وجبات قليلة السعرات الحرارية

أبتعد عن الحلويات أو الشيبسي أو مثل هذه الأطعمة فهي مرتفعة السعرات الحرارية، ولا تقدم لجسمك أي فوائد، ولذا يمكنك استبدالها بالفواكه أو الخضروات.

-تجنب الأكل الملل

نجد أن بعض الأشخاص يقضون أوقات فراغهم بتناول الطعام، وهذا الأمر يتسبب في زيادة أوزانهم، ولذا عليك تناول الطعام فقط عندما تشعر بالجوع، واستغل فراغك بالقيام بأنشطة مختلفة كممارسة الرياضة أو تنظيف المنزل، قراءة كتاب.

-الحد من الوجبات السريعة

الأطعمة السريعة تحتوي علي نسبة عالية من السعرات الحرارية، ولذا الإكثار من تناولها يكون سبب رئيس في زيادة الوزن، لأنها غنية بنسبة عالية من الدهون، ولذا يجب التقليل من تناولها، أي وجع جدول زمني لتناولها فلا ينصح بتناولها أكثر من مرة في الأسبوع.

-تتحرك أكثر

"الحركة بركة"، فالمشي والحركة وممارسة الرياضية تعد من أهم النصائح للتخلص من الوزن الزائد، لأن الرياضة تساعد علي زيادة حرقة الدهون في الجسم، وشده، ولذا عليك ممارسة الرياضة يوميا لمدة 30 دقيقة.

-اختار الدهون الصحية

بعض الأطعمة الغنية بالدهون الغير صحية تسبب في زيادة الوزن، ولذا علي الكراهق التعرف علي نوعية الدهون المتناوله، فتناول زيت الزيتون، المكسرات، الأسماك.

-النوم الجيد

بعض الدراسات الطبية تؤكد علي وجود علاقة بين زيادة الوزن، وعدم أخذ القسط الكافي من النوم، وفي مرحلة المراهقة يحتاج الشخص إلي النوم من 9 إلي 10 ساعات في اليوم، وينصح بأخذهم القسط الكافي من النوم.