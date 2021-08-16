تجنب هذه الأمور ليطول عمرك 7 سنوات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

كشفت دراسة حديثة أنه يمكنك إضافة ما يصل إلى 7 سنوات إلى حياتك عن طريق التخلي عن ثلاث عادات. وأوضحت دراسة كبيرة نُشرت في مجلة الشؤون الصحية الفوائد التي يمكن أن تجنيها لطول العمر من الابتعاد عن ثلاث عادات في نمط الحياة، بحسب موقع express.

النتيجة الرئيسية هي أن الأشخاص الذين لا يدخنون، وليسوا يعانون من السمنة، ويستهلكون الكحول باعتدال يمكن أن يتوقعوا أن يعيشوا سبع سنوات أطول من عامة السكان. ووجدت الدراسة أن تجنب هذه العادات يضمن أن تعيش تلك السنوات الإضافية بصحة جيدة.

للوصول إلى هذا الاستنتاج، قام الباحثون بتحليل البيانات من دراسة طويلة الأجل أجريت في الولايات المتحدة، غطّت أكثر من 14000 فرد تتراوح أعمارهم بين 50-89 خلال 14 عاماً. وتمّ إجراء مقابلات مع المشاركين حول صحتهم وسلوكياتهم كل عامين.

أولئك الذين أبلغوا عن عدم وجود قيود في ما يسمى بأنشطة الحياة اليومية (المشي، ارتداء الملابس، الاستحمام، الخروج من السرير، أو تناول الطعام) تم تصنيفهم على أنهم لا يعانون من الإعاقة.

وتمّ تصنيف المشاركين الذين لديهم مؤشر كتلة جسم (قياس طولك بالنسبة لوزنك) أقل من 30 على أنهم ليسوا يعانون من السمنة المفرطة.

أولئك الذين دخنوا أقل من 100 سيجارة في حياتهم لم يعتبروا مدخنين أبداً. الرجال الذين تناولوا أقل من 14 كأساً في الأسبوع والنساء اللواتي تناولن أقل من سبعة كؤوس في الأسبوع اعتبروا معتدلين في الشرب.

وقام الباحثون بتحليل الأعمار التي أصبح فيها الأفراد الذين يعانون من هذه السلوكيات الصحية معاقين للمرة الأولى، وعدد السنوات التي عاشوا فيها مع الإعاقة، وإجمالي متوسط العمر المتوقع.

ثمّ قارن الباحثون هذه النتائج مع تلك الخاصة بعامة السكان، ومع تلك الخاصة بالأفراد ذوي الملامح السلوكية المحفوفة بالمخاطر بشكل خاص.

ووجدوا أن غير المدخنين الذين لم يعانون من السمنة عاشوا أطول بأربع إلى خمس سنوات من عامة السكان، وأن هذه السنوات الإضافية كانت خالية من الإعاقة.