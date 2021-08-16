شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعدك تناول الشوربة والسلطات يوميًا فى نجاح خطة الدايت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من أهم القواعد لفقدان الوزن تقييد السعرات الحرارية وتفضيل الأطعمة الخفيفة والمشبعة، في حين أن الكثيرين يفضلون تناول وجبات أصغر ومتكررة في يوم واحد، إلا أن الإستراتيجية الفعالة والمضمونة بشكل جيد لفقدان الكيلوجرامات هي تناول الشوربة والسلطات بدلاً من الوجبات الثقيلة التي غالبًا ما تكون محملة بالسعرات الحرارية، وفقًا لما ذكره موقع "insider".

لماذا تعتبر الشوربات والسلطات صحية؟

غالبًا ما يُعتقد أن الشوربة والسلطات هي أطباق جانبية لها تأثير جيد على الصحة، ليس فقط لاحتوائها على الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية، بل لأنها أيضًا خفيفة جدًا على المعدة مما يجعلها وجبة مثالية لتناولها وتجنب الأطعمة غير الصحية، حيث أن تناولها بانتظام يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة الغير صحية.



الشوربة لانقاص الوزن

هل يمكن أن تُسرع الشوربة والسلطات من فقدان الوزن؟

بصرف النظر عن حقيقة أن الشوربة والسلطات هي خيار شائع لمراقبي الوزن لاحتوائها على مكونات غنية بالعناصر الغذائية المهمة بما في ذلك مضادات الأكسدة والبروتينات والفيتامينات كما أنها قليلة الكربوهيدرات، فهى أيضًا مرطبة للغاية، حيث يعتبر التوازن بين العناصر الغذائية وكمية كبيرة من الماء من العوامل الرئيسية لفقدان الوزن بشكل جيد، وهناك أيضًا محتوى غني بالألياف موجود في خيارات إعداد الشوربة والسلطات والتي تساعد على الهضم وتجنب مشاكل المعدة، والأهم من ذلك أنها تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.

إذا كنت غير نباتي، يمكنك أيضًا إضافة اللحوم الخالية من الدهون والأسماك إلى الشوربة والسلطات فهى مصادر مساعدة على فقدان الدهون، مثل صدور الدجاج لجعل وجباتك أكثر فائدة.



السلطة والشوربة لنجاح الدايت

لماذا لا يجب الاعتماد على الشوربة والسلطات فقط ؟

السلطات والشوربات ليست سوى جزء من نظام غذائي متوازن وليست وجبة كاملة في حد ذاته، لذلك فإن محاولة تجربة نظام غذائي يعتمد فقط على الحساء والسلطات لا يمكن أن يكفى احتياجاتك من العناصر الغذائية الأخرى التي قد تحتاجها لفقدان الوزن فحسب، بل يجعلك أيضًا أكثر عرضة للمعاناة من النقص.



سلطة

الشوربات والسلطات وحدها لا تصنع خيارًا صحيًا، سواء كنت شخص نباتى أو غير نباتي، فأنت بحاجة إلى تناول أطعمة متوازنة لفقدان الوزن بشكل صحى، فلن يساعدك الاعتماد على شكل واحد فقط من التغذية في إنقاص الوزن جيدًا، وقد لا تكون النتائج فعالة على المدى الطويل.

ويقترح بعض خبراء التغذية أيضًا تناول الشوربات والسلطات كوجبة أخيرة في اليوم قبل 2-3 ساعات من موعد النوم، بدلاً من تناولها على الإفطار أو الغداء.