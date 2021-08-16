6 مشروبات لحرق أسرع للدهون قبل النوم

بيروت - نادين محمد -

6 مشروبات قبل النوم تساعدك على تخسيس الوزن أثناء النوم والنوم بشكل أكثر صحة؛ استفد من هذه المشروبات التي تساعدك على إنقاص الوزن قبل أن تغفو لنوم أكثر راحة ليلاً، فيعد الحصول على قسط من النوم أمراً حيوياً، عندما تحاول إنقاص الوزن فهناك بعض المشروبات التي يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن.

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مشروبات قبل النوم تساعدك على إنقاص الوزن أثناء النوم

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1. الحليب

يمكن أن يساعدك كوب من الحليب (تسخين اختياري) على قضاء ليلة هادئة؛ لأنه مليء بالكالسيوم والتريبتوفان. يقال إن الكالسيوم يساعد الدماغ على استخدام حمض التريبتوفان الأميني لتكوين مادة الميلاتونين المعروفة بتحفيز النوم. سيؤدي الحصول على ثماني ساعات كاملة إلى درء الرغبة الشديدة في تناول الطعام في اليوم التالي.

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2. لاتيه الكركم

إذا كنت ترغبين في إضفاء دفعة قوية على مشروبك اللبني، فلماذا لا تحضري الكركم لاتيه؟ الكركم مضاد للالتهابات ومغذٍ. وقد أظهرت الأبحاث أن أحد مكوناته الرئيسية، وهو الكركمين، يلعب دوراً في قمع نمو الأنسجة الدهنية وتنظيم مستويات السكر.

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توصي بالوصفة التالية: إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم إلى الحليب الدافئ مع رشة من التوابل من اختيارك مثل الفلفل الأسود فهو من أسرع الوصفات لحرق الدهون؟

3. شاي البابونج

سيجعلك هذا المشروب الخالي من الكافيين تشعر بالهدوء ويشتهر بخصائصه التي تحفز على النوم. كوب من هذا سيزيد من مستويات الجلايسين في جسمك، وهو ناقل عصبي لا يعمل فقط كمهدئ خفيف بل يريحك أيضاً.

كما تم ربطه بتحسين التحكم في الجلوكوز، مما يساعد على إنقاص الوزن. ابتعد عن أنواع شاي التخلص من السموم وتناول كوباً من هذا الشاي بدلاً من ذلك.

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4. عصير العنب



يمكن أن يساعدك كوب صغير من عصير العنب 100٪ قبل النوم على حرق الدهون كما تحلمين. تشير الأبحاث إلى أن تناول أو شرب الكربوهيدرات البسيطة، الموجودة في عصير العنب، تسبب إفراز الأنسولين في الليل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن العنب مليء بمضادات الأكسدة التي تحول السعرات الحرارية التي تخزن الدهون البيضاء، إلى دهون بنية تحرق السعرات الحرارية.

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5. مخفوق بروتين الصويا

فول الصويا في الحليب مليء بالحمض الأميني التربتوفان. يمكن أن يساعد التربتوفان أيضاً في تقليل مستويات الكورتيزول التي تساعد في محاربة الدهون.

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6. الكفير

هذا مشروب غني بالبروبيوتيك مصنوع من الحليب المخمر. يعمل على أمعائك لزيادة مستويات البكتيريا الصحية التي تساعد على هضم وامتصاص الفيتامينات والمعادن.

يساعد المشروب الشبيه بالزبادي أيضاً على تحسين نومك وتحسين أداء التمارين.