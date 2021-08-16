تعرف على الطريقة الصحيحة للاحتفاظ بالأرز المطبوخ

محمد الفلاح - الإثنين 16 أغسطس 2021

أكدت خبيرة تغذية على ضرورة الانتباه عند إعادة تسخين الأرز، إلى أن الأرز يحتوي على بكتيريا مكونة للأبواغ من نوع (Bacillus cereus).



وأشارت سوزانا موريتس إلى أن هذه الأبواغ لا يتم القضاء عليها أثناء طهي الأرز.

وأوضحت "موريتس" أن أبواغ هذه البكتيريا يمكن أن تؤدي في حال تخزين الأرز بشكل خاطئ إلى نشوء بكتيريا جديدة ذات مواد سامة، مشيرة إلى أن هذه البكتيريا تتكاثر سريعا إذا تم ترك الأرز المطبوخ يبرد في درجة حرارة الغرفة أو عند إعادة تسخينه في درجة حرارة منخفضة.

وحذرت موريتس من أن تناول الأرز في هذه الحالة قد يؤدي إلى الإصابة بالغثيان والقيء والمغص والإسهال.

ولتجنب هذه المتاعب الصحية، ينبغي الاحتفاظ بالأرز بشكل صحيح من خلال وضعه في الثلاجة سريعا أو تسخينه في درجة حرارة تزيد عن 65 درجة مئوية، وذلك للحيلولة دون تكاثر البكتيريا، وعلى أية حال ينبغي تناول الأرز المطبوخ في غضون يوم واحد.