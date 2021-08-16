شكرا لقرائتكم خبر عن أغذية توفر احتياجات الجسم من أوميجا 3.. بذور الشيا والأسماك الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجسم يحتاج إلى نسبة معينة من الدهون بشكل يومي، ولكن يجب أن تكون دهون صحية حتي لا تترسب علي الشرايين وتعرض حياة الشخص للخطر على المدي البعيد، ومن الدهون الصحية الأوميجا 3، ولها العديد من الفوائد الصحية، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أفضل الأغذية التي يتوفر بها الأوميجا 3، وذلك وفقا لموقع " medicalnewstoday".

وتعتبر الأسماك مصدرًا غذائي غني بالأوميجا3، ومنها سمك الماكريل هذه السمك ذات المذاق الرائع والفوائد العديد فهي ليست غنية بالأوميجا 3 فقط، بل أيضا غنية بالسيلينيوم، وفيتامين ب12.

سمك السلمون أيضا من الأسماك ذات الطعم المميز، كما أنه غني بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، كالبروتين، والمغنسيوم والبوتاسيوم، وفيتامين ب، وهذا يجعله من الأسماك التي ينصح بتناولها للحصول على فوائدها.

سمك القاروص، يحتوي أيضا على العديد من العناصر المهمة، كالأوميجا 3، وأيضا البروتين والسيلينيوم.

وأضاف التقرير، أن المحار يحتوي على نسبة عالية من الأوميجا 3، والزنك، وفيتامين ب12.

كما أن سمك السردين يحتوي على نسبة عالية من الأوميجا3، وأيضا فيتامين ب، ود، ولذلك فتناوله يمد الجسم بالعديد من العناصر التي يحتاجها.

وأضاف التقرير، أن بذور الشيا تعد مصدرا نباتيا غنيا بالأوميجا 3، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف، ولذا يمكنك إضافة من بذور الشيا على طبق السلطة الخضراء، أو علبة الزبادي للحصول علي فوائدها.

هناك أيضا بذور الكتان التى تعد مصدرا غنيا بالأوميجا 3، وأيضا البروتين والمغنسيوم، والمنجنيز.