شكرا لقرائتكم خبر عن البعد عن التوتر واستخدام المرطبات..خطوات بسيطة تساعد في علاج تجاعيد الجبهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجاعيد الجبهة هي جزء طبيعي من الشيخوخة وهي ناتجة عن فقدان الكولاجين وهو بروتين طبيعي يحافظ على تماسك البشرة على الرغم من أن الشيخوخة تقلل من إنتاج الكولاجين في الجسم، إلا أن العوامل البيئية مثل التعرض للشمس ودخان السجائر يمكن أن تلحق الضرر أيضًا بألياف الكولاجين في الجسم، مما يسرع عملية الشيخوخة ويسبب ظهور التجاعيد ووفقا لتقرير لموقع insider إذا كنت ترغب في تقليل مظهرها، فهناك العديد من الطرق للقيام بذلك.

خطوات بسيطة تساعد في علاج تجاعيد الجبهةضع الكريم الواقي من الشمس يوميًا

عندما تخرج من أشعة الشمس فوق البنفسجية، فإنها تلحق الضرر ببشرتك مما يؤدي إلى تسريع تلف الكولاجين وتضخيم علامات الشيخوخة.

وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية (AAD)، يجب عليك اختيار واقي من الشمس واسع الطيف بمعامل حماية 30 أو أعلى للحصول على حماية كبيرة من أشعة الشمس الضارة، من الأفضل استخدام واقي الشمس الجسدي مع الزنك.

توقف عن التدخين

النيكوتين أحد أكثر من 4000 مادة كيميائية موجودة في السجائر يقلل من تدفق الأكسجين والمواد المغذية لخلايا الجلد، مما يسرع شيخوخة الجلد ويسبب التجاعيد المبكرة، التدخين أيضًا يجعل الجلد أقل مرونة، خاصة على الجبهة يؤدي فقدان مرونة الجلد إلى الترهل، كلما طالت مدة التدخين، زادت مخاطر شيخوخة الجلد المبكرة ومع ذلك ، لا يزال بإمكانك منع التجاعيد إلى حد ما عند الإقلاع عن التدخين.

إدارة التوتر

قد يسبب الإجهاد المزمن ظهور التجاعيد لأن هرمون الإجهاد الأساسي، الكورتيزول يمكن أن يقلل من إنتاج الكولاجين.

استخدم المرطبات

شيخوخة الجلد ليست جيدة في الاحتفاظ بالرطوبة، نتيجة لذلك يصاب الجلد بالجفاف مما يؤدي إلى ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد بشكل أكثر وضوحًا، يمكنك محاربة التجاعيد الناتجة عن جفاف الجلد عن طريق استخدام مرطب بانتظام، وخاصة المنتجات ذات المكونات النشطة التي تعمل على ترطيب وتنعيم البشرة مثل المرطبات، يمكن للمرطبات التي تحتوي على حمض الهيالورونيك أن تسحب الماء إلى الجلد.