شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو اكتئاب ما بعد الصدمة وعلامات الإصابة به؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتئاب ما بعد الصدمة هو اضطراب نفسي قد يحدث للأشخاص الذين عانوا أو شهدوا حدثًا مؤلمًا مثل كارثة طبيعية أو حادث خطير أو تعرضوا للتهديد بالقتل أو العنف الجنسي أو الإصابة الخطيرة حسب ما ذكره موقعpsychiatry .

الأشخاص المصابون باضطراب ما بعد الصدمة لديهم أفكار ومشاعر مكثفة ومزعجة تتعلق بتجربتهم والتي تستمر لفترة طويلة بعد انتهاء الحدث الصادم، قد يسترجعون الحدث من خلال ذكريات الماضي أو الكوابيس وقد يشعرون بالحزن أو الخوف أو الغضب وقد يشعرون بالانفصال أو الاغتراب عن الآخرين قد يتجنب الأشخاص المصابون باضطراب ما بعد الصدمة المواقف أو الأشخاص الذين يذكرونهم بالحدث الصادم، وقد يكون لديهم ردود فعل سلبية قوية تجاه شيء عادي مثل الضوضاء العالية أو اللمسة العرضية.

يتطلب تشخيص اضطراب ما بعد الصدمة التعرض لحدث مؤلم مزعج، ومع ذلك ، يمكن أن يكون التعرض غير مباشر وليس مباشر على سبيل المثال، يمكن أن يحدث اضطراب ما بعد الصدمة عند تعلم الفرد عن الموت العنيف لعائلة أو صديق مقرب.

تنقسم أعراض اضطراب ما بعد الصدمة إلى أربع فئات يمكن أن تختلف الأعراض المحددة في شدتها:

الأفكار الدخيلة: مثل الذكريات المتكررة واللاإرادية ؛ أحلام مؤلمة أو استرجاع الأحداث الصادمة، قد تكون ذكريات الماضي حية لدرجة أن الناس يشعرون أنهم يعيدون عيش التجربة الصادمة أو يرونها أمام أعينهم.

2:التجنب: قد يحاول الناس تجنب تذكر الحدث الصادم أو التفكير فيه و قد يقاومون الحديث عما حدث أو ما يشعرون به حيال ذلك.

3:التغيرات في الإدراك والمزاج: عدم القدرة على تذكر الجوانب المهمة من الأحداث الصادمة والأفكار والمشاعر السلبية التي تؤدي إلى معتقدات مستمرة ومشوهة عن النفس أو الآخرين (على سبيل المثال ، "أنا سيء" ، "لا يمكن الوثوق بأحد").

4: الخوف المستمر أو الرعب أو الغضب ويشمل ذلك اهتمام أقل بالأنشطة التي تمتعت بها سابقًا؛ ومن ذلك الشعور بالانفصال أو الاغتراب عن الآخرين؛ أو عدم القدرة على التعبير عن المشاعر الإيجابية (خالي من السعادة أو الرضا).

5: التغيرات في طبيعة الاستثارة ورد الفعل: قد تشمل نوبات الغضب، التصرف بتهور أو التدمير الذاتي؛ الانتباه المفرط لمحيط الشخص.

ويعاني العديد من الأشخاص الذين يتعرضون لحدث صادم من أعراض مشابهة لتلك المذكورة أعلاه في الأيام التالية للحدث حتى يتم تشخيص الشخص باضطراب ما بعد الصدمة، يجب أن تستمر الأعراض لأكثر من شهر ويجب أن تسبب ضائقة أو مشاكل كبيرة في الأداء اليومي للفرد، وتظهر الأعراض على العديد من الأفراد في غضون ثلاثة أشهر من الصدمة، ولكن قد تظهر الأعراض لاحقًا وتستمر غالبًا لأشهر وأحيانًا سنوات.