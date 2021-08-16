شكرا لقرائتكم خبر عن يحافظ على صحة العين والخصوبة.. اعرف فوائد زيت السمك للرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زيت السمك مكمل غذائي غني بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، فتناوله يوميا يقلل فرص الإصابة بالعديد من الأمراض لأنه يحتوي على الأوميجا 3، ومضادات الأكسدة ، وتشير الأبحاث إلى أن زيت السمك مفيد جدا لصحة الرجل، والحفاظ على الخصوبة، وأيضا لحمايته من الأمراض المختلفة.

وأشار التقرير المنشور خلال موقع " medicalnewstoday"، أن زيت السمك يعد مفيدا للرجال الذين لا يفضلون تناول الأسماك، فملعقة من هذا الزيت تمد أجسامهم بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها أجسامهم، لأنه خليط من الأسماك الزيتية كالماكريل والتونة والرنجة.

فوائد زيت السمك

وقدم التقرير، بعض الفوائد الصحية للرجال بعد تناولهم لزيت السمك، ومنها:

-زيادة الخصوبة

نشرت دراسة في 2017 وأكدت أن الأوميجا 3 لها قدرة علي زيادة نسبة الدم في الجسم، وتحد من التعرض تضيق الأوعية الدموية، ولذا فتناوله مهم في للعلاقة الزوجية، ولزيادة جودة الحيوانات المنوية.

-الصحة النفسية

تشير الأبحاث إلى أن الرجال الذين يعانون من الإكتئاب عليهم تناول زيت السمك، فهو غني بالأوميجا 3 التي تحسن النفسية وتحد من الإصابة بالاكتئاب، وزيادة التركيز، وتنشيط الذاكرة.

-الحفاظ علي صحة القلب

تناول زيت السمك له دور كبير في الحفاظ علي صحة القلب، والحد من التعرض لأي مضاعفات صحية، حيث يساعد في خفض مستويات الدهون الثلاثية المرتفعة و ضغط الدم ، ولذا يقلل فرص الإصابة بأمراض القلب.

-الحفاظ علي صحة العين

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول كمية كافية من زيت السمك يساعد في حماية العين من التعرض لأي مضاعفات صحية، ولذا توصي الأكاديمية الأمريكية لطب العيون (AAO) بتناول زيت السمك لتقليل أعراض جفاف العين.