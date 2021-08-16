شكرا لقرائتكم خبر عن من غير فلوس كتير.. 5 طرق هتساعدك على تبييض الأسنان فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأسنان الصفراء مشكلة تسبب إحراج لصاحبها لأنها تؤثر على مظهره العام وقد تشمل بعض الأسباب الشائعة لصفراء الأسنان العوامل الوراثية والتدخين والعمر وهناك العديد من طرق تبييض الأسنان الطبيعية التي يمكن للمرء أن يستخدمها ويقوم بها في المنزل بسهوله، وفقا لتقرير لموقع time now news.

نصائح لتبييض الأسنان في المنزل

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تبييض أسنانك بشكل طبيعي:

تحسين نمط الحياة: غالبًا ما يكون لدى المدخنين ومستهلكي التبغ أسنان بنية أو صفراء غير جذابة بسبب البقعة التي نشأت بمرور الوقت والتي ساهمت في نمط حياة غير صحي للأسنان أكثر صحة، تجنب شرب أو مضغ التبغ أو التدخين لأنها يمكن أن تضر الأسنان.

تنظيم نظامك الغذائي: يمكن أن يساعد تناول نظام غذائي صحي ومتوازن مليء بالفواكه والخضروات في الحفاظ على صحة الأسنان وبياضها علاوة على ذلك، حاول تجنب القهوة والشاي والصودا والأطعمة الأخرى التي قد تسبب اصفرار الاسنان الأسنان، و احصل على جرعتك اليومية من الكالسيوم وابتعد عن الاستهلاك المفرط للسكر.

استخدم صودا الخبز: يمكن أن يساعدك تنظيف أسنانك بصودا الخبز في الحصول على أسنان أكثر بياضًا كل ما عليك فعله هو مزج ملعقتين صغيرتين من الماء مع ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز وتنظيف أسنانك به يمكنك القيام بذلك عدة مرات في الأسبوع ولكن لا تفعل ذلك يوميًا.

الحفاظ على نظافة الفم: لن يساعدك الحفاظ على نظافة الفم السليمة في الحصول على أسنان أكثر بياضًا فحسب، بل سيساعد على صحة الجسم بشكل عام لا تنس أن تنظف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا لمدة دقيقتين على الأقل، وتنظف أسنانك بالخيط ، وتنظف لسانك، ثم تشطفها جيدًا.

جرّب سحب الزيت: تُعرف طريقة غسل فمك بالزيت للتخلص من البكتيريا والسموم بسحب الزيت يمكنك ممارسة هذه الطريقة باستخدام زيت السمسم أو زيت جوز الهند أو زيت عباد الشمس.