شكرا لقرائتكم خبر عن الشاي الأخضر والرياضة..نصائح لتنظيف الرئة وحمايتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الرئة تعد من أعضاء الجسم الحساسة، ولذا يجب التعامل معها بحذر شديد، فعند التعرض لبعض الأدخنة في الشوارع، أو في المنزل، أو الأشخاص المدخنون، أو الأشخاص الذين يتعرضون لتلوث الهواء، نتعرض لضيق في التنفس، أو الربو، أو انسداد رئوي، وهذا الأمر يعد مؤشراً علي ضرورة تطهير الرئة وتنظيفها، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أفضل النصائح والحيل لتنظيف الرئة، وذلك وفقا لموقع " medicalnewstoday"، ومنها:

- العلاج بالبخار

أي استنشاق البخار، ويتم عن طريق استنشاق بخار الماء، والهدف هو فتح الشعب الهوائية ومساعدة الرئتين على التخلص من المخاط المتراكم داخلها، وهذه النصيحة تحسن التنفس.

- السيطرة على السعال

السعال هدفه طرد السموم من الرئة عن طريقة خروج المخاط، ولذا عليك التخلص من السعال عن طريق، الجلوس على كرسي مع استرخاء الكتفين، و إبقاء القدمين مسطحتين على الأرض، وضع الذراعين على المعدة ، استنشق ببطء من خلال الأنف، ثم قم بالزفير ببطء أثناء الانحناء للأمام ، ودفع الذراعين ضد المعدة، ستلاحظ التحسن علي الفور.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لها العديد من الفوائد الصحية، وأبرزها الحفاظ علي صحة الرئة والتنفس، لأن الرياضة تجبر عضلات الجسم علي العمل بقوة، وزيادة معدلات التنفس الجيد، وإمداد الجسم بالأكسجين، وتحسن الدورة الدموية، ولذا للحصول علي صحة رئة جيدة مارس الرياضة.

- الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على العديد من مضادات الأكسدة التي تساعد علي تقليل الالتهاب في الرئتين وتحسين صحة الرئة.

- الأطعمة المضادة للالتهابات

يمكن أن يؤدي التهاب الشعب الهوائية إلى صعوبة في التنفس ويسبب الشعور بالثقل والاحتقان في الصدر، ولذا ينصح بتناول الأطعمة الغنية بمضادة الالتهابات لأنها تقلل من الشعور بالأعراض الصعبة السابق ذكرها، ومن هذه الأطعمة، الكركم، الخضروات الورقية، التوت، الزيتون، عين الجمل، الفاصوليا، العدس.