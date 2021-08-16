رجيم لنحت الجسم في أقل من اسبوعين

بيروت - نادين محمد - تؤثر السمنة وزيادة الوزن والدهون المتراكمة في الجسم وخاصة في منطقتي البطن والأرداف على المظهر الجمالي للمرأة، ولا يُعتبر الإفراط فى تناول الطعام هو السبب الوحيد للسمنة وزيادة الوزن ولكن ترجع أسباب زيادة الوزن إلى عوامل أخرى نفسية مثل الغضب والتوتر والإهمال في ممارسة النشاط الرياضي. في ما يأتي، تُقدم لك"الجميلة"، رجيم الخيار واللبن للحصول على جسم مثالي خالٍ من الترهلات خلال 11 يوماً.

رجيم اللبن والخيار لنحت الجسم في أقل من أسبوعين

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اليوم الأول: تناول 3 إلى 5 وجبات في اليوم، مكوّنة من أي صنف من الألبان المنزوعة الدسم، التي تتضمن الزبادي والحليب والخيار، كما يمكن إضافة الخس من 3 إلى 5 مرات في اليوم.

اليوم الثاني: تناول صنف واحد من الفاكهة الطبيعية غير مرتفعة السعرات، وتناول الخيار واللبن على العشاء، علماً بأنّ البلح والموز والمانجو والعنب والتين ممنوعة خلال فترة اتباع الرجيم.

اليوم الثالث: وجبة اليوم الأول، اللبن والخيار من 3 إلى 5 مرات في اليوم.

اليوم الرابع: وجبة اليوم الثاني.

اليوم الخامس: تناول أي صنف من البروتين، مثل: اللحم أو الدجاج أو البيض، بشرط عدم وضع الدهون والزيوت، أي يفضل الطعام المسلوق أو المشوي مع الخيار واللبن.

اليوم السادس: تناول شوربة خضار دون وضع البطاطس فيها، ولا يضاف إليها الزيت أو مرقة الدجاج، مع التأكيد على تجنب البقوليات.

اليوم السابع: تناول فواكه مشكلة على مدار اليوم.

اليوم الثامن: تناول اللبن والخيار من 3 إلى 5 مرات، ويمكن تناول الخس.

اليوم التاسع: تناول سلطة خضراء على مدار اليوم، وكوب زبادي منزوع الدسم والخيار على العشاء.

اليوم العاشر: نفس اليوم الثاني.

اليوم الحادي عشر: تناول 3 وجبات عادية مع تجنب الأطعمة المقلية والدهون.

ويراعى عدم تطبيق هذا الرجيم مرتين، ومن الضروري ترك مدة لا تقل عن شهر عند تطبيقه مرة أخرى، مع ضرورة الالتزام دون إجراء أي تغيير أو استبدال للأطعمة.

شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء خلال اليوم، لحرق الدهون والحفاظ على نضارة ونعومة البشرة، وممارسة التمارين الرياضية وأفضلها رياضة المشي.

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