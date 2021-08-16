تناولي الفلفل الأسود يوميًا وشاهدي ماذا سيحدث لك

بيروت - نادين محمد -

هل تحب طعم الفلفل الأسود؟ فيساعد تناوله يومياً على حمايتك من العديد من الأمراض، فقد تم استخدام الفلفل الأسود في محاربة العديد من الأمراض. إليك فوائد تناول الفلفل الأسود مرة واحدة على الأقل كل يوم، مع أو بدون خلطه مع الطعام.

في ما يلي قائمة بـ 6 أشياء يفعلها الفلفل الأسود بجسمك:

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1- يحسن تخسيس الوزن

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تماماً مثل أي نوع آخر من التوابل، يمكن استخدام الفلفل الأسود لفقدان الوزن. والسبب في ذلك هو أن البهارات من الفلفل الأسود ترفع حرارة الجسم، مما يسمح للجسم بحرق السعرات الحرارية بسهولة أكبر. بالإضافة إلى ذلك، قد يساعد الفلفل الأسود أيضاً في عملية التمثيل الغذائي أثناء التمرين.



2-يحافظ على صحة القلب

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أظهرت الثقافات التي تحتوي على طعام حار في وجباتهم اليومية انخفاض حالات الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية. قد يساعد الفلفل الأسود القلب عن طريق تكسير البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة (LDL) في الشرايين.

3- محاربة الخلايا السرطانية

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أظهرت الأبحاث التي أجرتها الجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان أن الكابسيسين المتواجد في الفلفل الأسود لديه القدرة على قتل بعض أنواع الخلايا السرطانية بما في ذلك خلايا سرطان الدم.

4- يقلل الكوليسترول

يحتوي الفلفل الأسود على فيتامينات A وC، وهي فيتامينات معروفة تساعد في تقوية جدران الشرايين. بمجرد تقوية الجدران، سيساعد فيتامين ج في تكسير تراكم الكوليسترول الضار، مما يسمح للدم بالتدفق بسهولة.

5-هضم أسرع

يُعرف الفلفل الأسود بأنه نوع من التوابل يمكن أن يساعد في تكسير الطعام في المعدة. بمجرد وصول الطعام إلى الأمعاء الدقيقة، يمكن امتصاص الطعام المتكسر بسهولة.



بمجرد دخول الفلفل الأسود إلى المعدة، قد يحدث الألم. الألم ناتج عن الحرارة الناتجة عن مادة الكابسيسين الموجودة في الفلفل الأسود. قد يختلف الألم من شخص لآخر.

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