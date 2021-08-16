شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة للحفاظ على صحة العظام.. البيض والمكسرات الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحفاظ على صحة عظامك أمر في غاية الأهمية، وتساهم العظام في شكل الجسم وبنيته ودعمه، يمكن أن يؤدي ضعف صحة العظام إلى الإصابة بحالات صحية مثل هشاشة العظام والكساح وسرطان العظام والالتهابات وغيرها، ويمكن الحفاظ على صحة العظام من خلال اتباع نظام غذائي صحي وإجراء تغييرات صحية في نمط الحياة، وتناول المكملات الغذائية والحفاظ على النشاط البدني، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلي.. 5 أطعمة يجب أن تستهلكها لتحسين صحة عظامك 1- المكسرات

تناول حفنة من المكسرات يوميًا لها العديد من الفوائد الصحية بما في ذلك الحفاظ على صحة العظام، ولعل أبرز أنواع المكسرات التى تعتبر مصدر غنى للعناصر الغذائية هما اللوز وعين الجمل، حيث يعززان صحة العظام لأنهما يحتويان على الكالسيوم ومضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 3 الدهنية والفوسفور.

2- سمك السالمون

الأسماك الدهنية غنية بالدهون الصحية وأحماض أوميجا 3 الدهنية، هذه تساعد في الحصول على فيتامين د الذي يحتاجه جسمك، حيث يساعد كل من أوميجا 3 وفيتامين د في تعزيز صحة العظام ونموها وبالتالي يجب تضمينهما في نظامك الغذائي.

3- الحليب

غالبًا ما يُقال إن الحليب غذاء خارق فهو غني بالكالسيوم مما يجعله غذاءً مثاليًا لتعزيز صحة العظام، يمكنك تناول الحليب كجزء من وجبة الإفطار عن طريق إضافته إلى العصائر أو تناوله مع الشوفان أو بمفرده.

4- البيض

يعتبر البيض رخيصًا وسهل التحضير، وهو مصدر قوة للعناصر الغذائية، فالبيض غني بالبروتين، ويمكن أن يؤدي انخفاض مستوى البروتين في الجسم إلى إعاقة نمو العظام، حيث يعتبر البيض أسهل طريقة لإضافة بعض البروتينات الصحية إلى نظامك الغذائي، يمكنك تناوله مسلوق أو على شكل عجة.

5- السبانخ

السبانخ غنية بفيتامين K الضروري للحفاظ على صحة العظام، حيث يعد تناول الخضروات يوميًا أمرًا مهمًا ليس فقط للحفاظ على صحة العظام ولكن أيضًا لصحتك العامة، قم بتضمين الخضروات الورقية الخضراء في نظامك الغذائي مثل السبانخ واللفت.