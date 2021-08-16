شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول الكاجو يساعد على تحسين صحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزداد شعبية الكاجو كبديل للعديد من منتجات الألبان، يرتبط الكاجو بالعديد من الفوائد الصحية التي تساعد في تحسين صحتك، فتناول المكسرات الصحية للقلب بانتظام مثل الكاجو يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، بحسب ما نشره موقع " eatthis".

وأوصت أخصائية التغذية، فالنتينا ديونج، بتناول حفنة من الكاجو للحصول على الفوائد الصحية الأكثر ملاءمة للقلب والتي ستؤدي إلى خفض ضغط الدم، موضحة أنه تم ربط الكاجو بتحسين مستويات الدهون الثلاثية وانخفاض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي مما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وأكدت أخصائية التغذية نقلا عن موقع "eat this"، أن اختيار تضمين الكاجو في نظامك الغذائي بانتظام يمكن أن يساعد في حماية قلبك على المدى الطويل، مشيرة إلى أن الدراسة الصادرة عن جامعة شيراز للعلوم الطبية كشفت عن ارتباط انخفاض ضغط الدم باستهلاك الكاجو.

وأكدت الدراسة، أنه يمكن السيطرة على مشاكل القلب، بما في ذلك ضغط الدم، من خلال تعديل النظام الغذائي واستهلاك المزيد من الكاجو النيء.

وأشارت الدراسة الصادرة عن جامعة شيراز للعلوم الطبية، إلى أن دمج الكاجو في نظامك الغذائي يمكن أن يحسن مستويات TG وكذلك ضغط الدم الانقباضي والانبساطي مع عدم وجود آثار كبيرة على عوامل التمثيل الغذائي القلبية الأخرى.

وأوضحت الدراسة، أن الكاجو ينطوى على فوائد صحية عديدة وثبت أنه يساهم في خفض ضغط الدم.

وأوصت الدراسة، بفحص عبوات الكاجو المعبأة مسبقًا عند الشراء ، للتأكد من محتوى الملح، وتجنب الاستهلاك الزائد للحفاظ على ضغط الدم وعدم التعرض لأى مخاطر .