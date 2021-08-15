موجز ”الخليج 365” للتكنولوجيا.. إدمان الألعاب وGalaxy Watch4 وفشل أبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أعلنت شركة جوجل الأمريكية التحرك ضد إحدى الشركات التي تقوم ببيع بيانات موقع مستخدمي تطبيقات نظام التشغيل أندرويد لأي أطراف أخرى.

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن إطلاق ساعتها الذكية Galaxy Watch4 الجديدة، بمزايا جديدة.

أعلنت واتساب عن إطلاق وظيفة جديدة تتيح إمكانية نقل سجلات الدردشة ما بين الهواتف الذكية المزودة بنظام جوجل أندرويد وأجهزة أبل "آي أو إس".

لا تزال الأنظار تتجه نحو هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 3 القابل للطي وتراقب أداء الجهاز الذي أطلقته الشركة منذ أيام قليلة.

تحظى منصات التواصل الاجتماعي بشعبية رهيبة عالميا، الأمر الذي دفع عدة شركات لخوض المجال حتى رغم هيمنة فيسبوك وتويتر.

يمضي بعض الأطفال يوما كاملا ملتصقين بشاشاتهم أمام الألعاب الإلكترونية، وهي ظاهرة تثير انتقادات في الصين بسبب عواقبها السلبية.