شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عادات غذائية يجب تجنبها قبل النوم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحصول على قسط كاف من النوم أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الصحة العامة، فهذا هو الوقت المناسب لجسمك لإصلاح العضلات والأعضاء والخلايا الحيوية الأخرى، النوم مهم أيضًا لتذكر المعلومات التي تعلمتها في ذلك اليوم، والحفاظ على صحتك العقلية، ولكن هناك عادات غذائية معينة يمكن أن تسبب الأرق وتدمر نومك وعليك تجنبها ، ووفقا لما نشره موقع " eatthis".

1- توقف عن تناول الأطعمة الحارة قبل النوم

إذا كنت ترغب في الحصول على قسط جيد من الراحة أثناء الليل ، فمن الأفضل تجنب الأطعمة الحارة خاصة للأشخاص المعرضين للحموضة المعوية أو الارتجاع ، ويمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الغنية بالتوابل إلى حرقة المعدة .

2 - لا تتناول الكثير من الكربوهيدرات

هل تعلم أن معدل الحرق في جسمك يتباطأ قليلاً في الليل؟ فإن استهلاك الكثير من الكربوهيدرات المكررة مثل البيتزا ليست فكرة جيدة ، فهذه الأطعمة يصعب هضمها.

إذا كنت بحاجة إلى وجبة خفيفة قبل النوم ، فحاول تناول كمية صغيرة من الكربوهيدرات المعقدة مثل حصة واحدة من الزبادي اليوناني كامل الدسم مع بعض المكسرات ، للمساعدة في تحفيز النوم.

3- لا تذهب إلى الفراش إذا كنت جائعًا

لا يتم تشجيع تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، ولكن الذهاب إلى الفراش جائعًا يمكن أن يفسد دورة نومك، خاصة للشخص المصاب بمرض السكري ، لأن عدم تناول ما يكفي من الطعام يمكن أن يؤدي لانخفاض مستويات السكر في الدم، مما يسبب الشعور بالضيق ، والكوابيس ، والتعرق بغزارة ، والشعور بالضيق أو الارتباك عند الاستيقاظ.