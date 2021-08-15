متغير دلتا ولقاحات كورونا.. حالات الاختراق لا تلغي الفوائد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد أن كان هناك أكثر من دولة تستعد لتغيير نهجها في مكافحة كورونا، أجبر متغير دلتا هذه الدول على العودة إلى الإجراءات الاحترازية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس، إنه سيُطلب من كل موظف حكومي أن يقول ما إذا كان تم تطعيمه أم لا، مؤكدا أنه "يجب على أولئك الذين لم يتم تطعيمهم ارتداء القناع أثناء العمل، والابتعاد عن الآخرين والخضوع لاختبار الفيروس مرة واحدة على الأقل كل أسبوع"، وهذا يشير بوضوح إلى الانتشار السريع لمتغير دلتا.

ما هو متغير؟

المتغير دلتا، المعروف باسم (B.1.617.2)، كان موجودًا منذ نهاية العام الماضي، ولكن في الأشهر الأخيرة أصبح مهيمنًا بسرعة في العديد من البلدان، ويمثل أكثر من 80٪ من الحالات التي تم تشخيصها حديثًا في الولايات المتحدة، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.





تشير إحدى وثائق المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن متغير دلتا قابل للانتقال مثل جدري الماء، حيث يصيب كل شخص مصاب ما يصل إلى 8 أو 9 آخرين في المتوسط.

وأشار مركز السيطرة على الأمراض إلى أن السلالة الأصلية لفيروس كورونا كانت معدية مثل نزلات البرد، حيث يصيب كل شخص مصاب شخصين آخرين.

وتقول مجموعة بحثية بريطانية تُعرف باسم مجموعة الأنفلونزا العلمية الوبائية، إن البيانات تشير إلى أن دلتا أكثر قابلية للانتقال بنسبة 40-60٪ من B.1.1.7 أو متغير ألفا، الذي كان في يوم من الأيام سلالة سائدة في الولايات المتحدة ولكن تم استبداله بدلتا، ويقولون إنه ينتقل تقريبًا مرتين مثل السلالات الأصلية للفيروس الذي شوهد لأول مرة في الصين.

اللقاح مفيد

وتسبب متغير "دلتا" في امتلاء غرف الطوارئ ووحدات العناية المركزة بالمستشفيات بالمرضى مرة أخرى في أجزاء من الولايات المتحدة، وقد يبدو أن متغير دلتا يجعل الناس أكثر مرضًا، لكن أكثر من 90٪ من الأشخاص الذين يظهرون للعلاج غير محصنين، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض ومسؤولي المستشفيات الذين تحدثوا لموقع "سي إن إن".

ويقول مسؤولو المستشفيات ومركز السيطرة على الأمراض، إنه في حين أن الأشخاص قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بدلتا في المقام الأول إذا لم يتم تلقيحهم، فلا توجد بيانات مؤكدة حتى الآن تُظهر أن دلتا تسبب مرضًا أكثر خطورة.





ويستشهد مركز السيطرة على الأمراض بـ3 دراسات قديمة، من كندا وسنغافورة واسكتلندا، تشير إلى أن الأشخاص المصابين بدلتا ينتهي بهم الأمر في المستشفى في كثير من الأحيان.

ما يحدث أيضًا هو أن الشباب يشكلون نسبة أكبر من أولئك الذين يمرضون، لأن أكثر من 80٪ من الأمريكيين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا يتم تطعيمهم بالكامل، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، لكن الأمريكيين الأصغر سنًا لا يتم تطعيمهم بنفس المعدل، لذا فهم من يظهرون في حالات الطوارئ.

حالات الاختراق

وقد يكون المتغير أكثر قدرة على إصابة أشخاص تم تطعيمهم بشكل كامل، حيث لا يوجد لقاح فعال بنسبة 100٪ ، وأصيب آلاف الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل بالعدوى، وهو ما يُعرف باسم حالة اختراق.

وأصدر مركز السيطرة على الأمراض (CDC) دراسة، يوم الجمعة، تبحث في تفشي المرض في بروفينستاون و ماساتشوستس، حيث تم تطعيم 74٪ من الأشخاص المصابين بالعدوى بالكامل، وانتهى الأمر بـ4 منهم في المستشفى، وشارك في تفشي المرض 469 شخصًا أصيبوا بكوفيد في وقت سابق من هذا الشهر.

وكتب الباحثون من مركز السيطرة على الأمراض وإدارات الصحة المحلية في التقرير الأسبوعي لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: "حدد الاختبار متغير دلتا في 90٪ من العينات المأخوذة من 133 مريضًا".





وجاء في التقرير أن "اللقاحات تمنع أكثر من 90٪ من الأمراض الشديدة، ولكنها قد تكون أقل فعالية في منع العدوى أو انتقالها، لذلك، يحدث المزيد من الاختراق والمزيد من انتشار العدوى على الرغم من التطعيم".

وبسبب ذلك، تقول مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أنه حتى الأشخاص الذين تم تلقيحهم يجب أن يرتدوا أقنعة في مناطق انتقال العدوى بشكل مستمر أو مرتفع، لأن الأشخاص الذين تم تطعيمهم قد يتعرضون ومن ثم قد يكون لديهم ما يكفي من الفيروسات التي تنمو في أجسامهم لإصابة شخص آخر، حتى لو لم يكن لديهم أعراض.