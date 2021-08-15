شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الريجيم منخفض الكربوهيدرات يساعد على تنظيم مستويات السكر بالدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة، عن أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يساعد فى تنظيم مستويات السكر فى الدم بشكل أفضل لمرضى السكري من النوع الثانى، حيث نظرت الدراسة في أكثر من 90 ورقة بحثية تصف آثار الأنظمة الغذائية المختلفة على مرض السكري من النوع الثانى.

مرض السكر

وبجانب النظام الغذائى يمكن أن تكون إدارة مرض السكري من النوع الثانى من خلال التحكم في عوامل الخطر مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول ومستويات السكر في الدم (الجلوكوز)، وفقا لتقرير موقع "thehealthsite".

مرض السكري من النوع الثانى كيف يمكن إدارة الحالة؟

في حين أن تناول الأدوية يمكن أن يساعد في إدارة مستويات السكر في الدم، إلا أنه لن يساعد في التخلص من الأسباب البيولوجية الكامنة وراء مرض السكري من النوع 2، تظهر مجموعة متزايدة من الأبحاث أن فقدان الوزن، سواء من خلال الجراحة أو اتباع نظام غذائي ، يمكن أن يساعد في معالجة بعض الأسباب الكامنة وراء مرض السكري من النوع الثانى يقوم بذلك عن طريق مساعدة الجسم على التحكم في مستويات السكر في الدم.

وتمكنت الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات من مساعدة حوالي واحد من كل خمسة أشخاص على إدارة مرض السكرى، حيث تمكن الأشخاص الذين فقدوا الوزن باستخدام كلا النظامين من البقاء في حالة هدوء لمدة تصل إلى عامين إذا استمروا في فقدان الوزن.

وكانت الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية ووجبات البحر الأبيض المتوسط قادرة أيضًا على مساعدة الناس على خفض معدلات السكرولكن بمعدلات أقل بكثير، بقي حوالي 5٪ فقط من الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض السعرات في حالة تنظيم للسكر بعد عام واحد ، بينما بقي 15٪ فقط من الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا متوسطيًا في حالة تنظيم السكر بعد عام.