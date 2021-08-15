صحة ورشاقة

دراسة: الريجيم منخفض الكربوهيدرات يساعد على تنظيم مستويات السكر بالدم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الريجيم منخفض الكربوهيدرات يساعد على تنظيم مستويات السكر بالدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة، عن أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يساعد فى تنظيم مستويات السكر فى الدم بشكل أفضل لمرضى السكري من النوع الثانى، حيث نظرت الدراسة في أكثر من 90 ورقة بحثية تصف آثار الأنظمة الغذائية المختلفة على مرض السكري من النوع الثانى.

Untitled

مرض السكر

وبجانب النظام الغذائى يمكن أن تكون إدارة مرض السكري من النوع الثانى من خلال التحكم في عوامل الخطر مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول ومستويات السكر في الدم (الجلوكوز)، وفقا لتقرير موقع "thehealthsite".

0e9ade7e22.jpg
مرض السكري من النوع الثانى كيف يمكن إدارة الحالة؟

في حين أن تناول الأدوية يمكن أن يساعد في إدارة مستويات السكر في الدم، إلا أنه لن يساعد في التخلص من الأسباب البيولوجية الكامنة وراء مرض السكري من النوع 2، تظهر مجموعة متزايدة من الأبحاث أن فقدان الوزن، سواء من خلال الجراحة أو اتباع نظام غذائي ، يمكن أن يساعد في معالجة بعض الأسباب الكامنة وراء مرض السكري من النوع الثانى يقوم بذلك عن طريق مساعدة الجسم على التحكم في مستويات السكر في الدم.

025d5a21f3.jpg

وتمكنت الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات من مساعدة حوالي واحد من كل خمسة أشخاص على إدارة مرض السكرى، حيث تمكن الأشخاص الذين فقدوا الوزن باستخدام كلا النظامين من البقاء في حالة هدوء لمدة تصل إلى عامين إذا استمروا في فقدان الوزن.

وكانت الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية ووجبات البحر الأبيض المتوسط قادرة أيضًا على مساعدة الناس على خفض معدلات السكرولكن بمعدلات أقل بكثير، بقي حوالي 5٪ فقط من الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض السعرات في حالة تنظيم للسكر بعد عام واحد ، بينما بقي 15٪ فقط من الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا متوسطيًا في حالة تنظيم السكر بعد عام.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

قد تقرأ أيضا