شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الأشخاص المعرضون للضغوط أكثر عرضة 4 أضعاف للإصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة أجرتها هيئة الصحة البريطانية عبر تطبيق Covid Symptom Study، عن أن الأشخاص الذين يتعرضون لضغوط نفسية هم أكثر عرضة بنسبة تصل إلى أربعة أضعاف للإصابة بفيروس كورونا من أى شخص أخر، طبقا لما نشر في صحيفة الإندبندنت.

وأوضحت الدراسة التي أُجريت على أكثر من 750 ألف مشارك، عبر هذا التطبيق، أن عدد من المشاركين الذى تعرضوا الى ضغوط نفسية أو خلال العمل ظل اختبارهم إيجابيا، برغم اختفاء الأعراض، لذا طالب التطبيق هؤلاء الأشخاص بعزل أنفسهم ذاتيا حتى لاينشروا العدوى للأخرين.

وتوصلت تطبيقات تتبع الأعراض الى الأشخاص المصابون دون أعراض، وإنذارهم بضرورة تطبيق إجراءات العزل الذاتي والتنبيه عليهم بضرورة الخضوع لاختبارات فيروس كورونا للتأكد من التعافى عند تحول النتائج الإيجابية الى سلبية من العدوى.

وأشارت الدراسة إلى أن تلقى تطعيمات لقاحات فيروس كورونا، ساهمت في خفض تفشى العدوى، حيث تبين أن المشاركين غير الملقحين كانوا أكثر عرضة للإصابة بالفيروس مقارنة بالمستخدمين الذين تم تطعيمهم جزئيًا وكاملًا.

وأوضح الباحثون أن ارتفاع مستويات التوتر داخل جسمك تؤثر على كفاءة كافة أعضاء الجسم ومنها الجهاز المناعى، خاصة عندما يكون القلق والضغط ناتج من الخوف من الإصابة بالعدوى الفيروسية، لذا قد تلعب الاضطرابات النفسية والضغوط دورا في زيادة احتمالية الإصابة بأمراض الجهاز التنفسى.

وأظهرت الدراسة أن المشاركين الذين لديهم درجات أعلى في مستويات الإجهاد والتوتر كانوا أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات أكثر من الأشخاص الذين لديهم قدرة على الاسترخاء.