شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الأطفال المولودون في جائحة كورونا لديهم معدل ذكاء أقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة أمريكية جديدة، عن أن الأطفال الذين ولدوا خلال جائحة فيروس كورونا انخفض لديهم معدل الذكاء والأداء المعرفي اللفظي والحركي والإدراكي العام مقارنة بالأطفال المولودين من قبل وباء الفيروس التاجى، بحسب ما نشرت جريدة "الجارديان" البريطانية.

وأوضحت الدراسة، أن السنوات القليلة الأولى من حياة الطفل حاسمة لنموه المعرفي، ولكن مع تسبب فيروس كورونا في إغلاق الشركات ودور الحضانة والمدارس والملاعب، تغيرت حياة الأطفال بشكل كبير، ومع تعرض الآباء للتوتر أثناء محاولتهم تحقيق التوازن بين العمل ورعاية الأطفال.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة شون ديوني، الأستاذ المشارك في طب الأطفال في جامعة براون الأمريكية، أنه "مع التحفيز المحدود للأطفال في المنزل وقلة التفاعل مع العالم الخارجي، يبدو أن الأطفال في عصر الوباء سجلوا درجات منخفضة بشكل صادم في الاختبارات المصممة لتقييم التطور المعرفي."

وأشار الباحثون إلى أنه في العقد الذي سبق الوباء ، كان متوسط ​​درجة حاصل الذكاء في الاختبارات المعيارية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات يحوم حول 100، ولكن بالنسبة للأطفال الذين ولدوا أثناء الوباء، انخفض هذا الرقم إلى 78، وفقًا للتحليل.





شملت الدراسة 672 طفلاً من ولاية رود آيلاند من بين هؤلاء، ولد 188 بعد يوليو 2020 و 308 ولدوا قبل يناير 2019 ، بينما ولد 176 بين يناير 2019 ومارس 2020 ولم يكن الأطفال الذين شملتهم الدراسة، لديهم إعاقات في النمو.

ووجد الباحثون أن أولئك الذين ينتمون إلى خلفيات اجتماعية واقتصادية أقل كان حالهم أسوأ في الاختبارات.

قال ديوني إن السبب الأكبر وراء انخفاض درجات معدل الذكاء هو على الأرجح قلة التحفيز والتفاعل في المنزل، حيث يشعر الوالدان بالتوتر والارتباك ... وقد انخفض التفاعل الذي يحصل عليه الطفل عادة بشكل كبير."

ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه الدرجات المعرفية المنخفضة سيكون لها تأثير طويل المدى.

قال ديوني إنه في السنوات القليلة الأولى من الحياة ، تم وضع أسس الإدراك ، تمامًا مثل بناء منزل - من الأسهل إضافة غرف أو ازدهار عند بناء الأساس، وتصبح القدرة على تصحيح المسار أصغر، كلما كبر الطفل."

قال السير تيرينس ستيفنسون، أستاذ صحة الطفل في جامعة Nuffield في كلية لندن الجامعية ، إن البحث كان ممتعًا نظرًا لأن الكثير قد كتب حول التأثير على تعليم الأطفال في سن المدرسة، ولكن لم يتم الكشف عن الكثير على الرضع.

وأوضح إن العامل الرئيسي الذي يؤثر على هذه الدرجات المنخفضة عند الرضع كان على الأرجح الضغط على الآباء الذين واجهوا تحديات في كل من العمل وتوفير رعاية الأطفال بدوام كامل.