ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن شرب الماء؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 37 دقيقة

تتكون 60% تقريبا من أجسامنا من الماء، لذا، ليس من السيء أن يزيد المرء في شرب الماء وتجنب الجفاف حتى يعمل نظامه الحيوي بشكل صحيح، حسبما ذكر موقع “إيت زيس” المعني بالصحة والأطعمة.

من إيقاف انتفاخ البطن إلى درء الأمراض، يعد الحصول على كمية كافية من الماء أحد أهم الأشياء التي يمكن للإنسان فعلها، وتكون هناك بعض التأثيرات الفسيولوجية الشديدة، عندما لا يشرب كمية كافية من الماء.

والحقيقة أن البعض بالكاد يشربون أي ماء، وعندما يشرب هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من “رهاب الماء”، يميلون إلى تناول المشروبات التي تساعد على تراكم الدهون في البطن مثل الصودا أو عصير الفاكهة.

في حين أن هذه المشروبات ستمنح الإنسان بعض الماء والترطيب، لا يزال يتعين عليه جعل الماء العادي أولوية، مع العلم أن إضافة المزيد من الماء إلى النظام الغذائي قد يكون أسهل مما يعتقد البعض. قد يتطلب الأمر مجهودا ووعيا في البداية فقط.

في ما يلي نظرة سريعة على أبرز الأضرار المترتبة على عدم تناول المياه بشكل كاف:

اكتساب الوزن (بسبب احتباس المياه في الجسم)

انخفاض الطاقة

فقدان التركيز

زيادة خطر السكتة الدماغية

تعكر المزاج

الشعور بالجوع

انخفاض معدلات التمثيل الغذائي

الإصابة بالصداع

تدهور البشرة

ضعف الأداء الرياضي

صعوبة في طرد الفضلات

تغير لون البول

عمل الكليتين بشكل سيء

عمل القلب بشكل سيء

جفاف القنوات الدمعية