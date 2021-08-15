إليك مخاطر الشاي المثلج

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

يعد الشاى الأحمر المشروب المفضل لدى الكثيرين، والذين اعتادوا تناوله ساخنا، إلا أن الشاى المثلج أصبح أكثر انتشارا فى الأسواق من ذى قبل.

نصحت الرابطة الألمانية للتغذية بإلقاء نظرة على مكونات الشاي المثلج المكتوبة على العبوة، لمعرفة كمية السكر ونوع الحمض المستخدم.

وأوضح الخبراء الألمان أنه عادة ما يتم إضافة نكهات صناعية بدلا من عصير الفاكهة، ويجب أيضا معرفة نوع الحمض المستخدم؛ حيث إنه في الغالب يتم الاعتماد على حمض الستريك بدلا من عصير الليمون ويشار إلى هذه المادة بالرمز E330، وهي مادة تضر بالأسنان، وخاصة عند إضافتها مع كمية كبيرة من السكر.

وبالإضافة إلى ذلك يتسبب السكر الموجود في الشاي بكثرة في الشعور بالعطش، وإمداد الجسم بسعرات حرارية زائدة، ومن الممكن أن يحتوي الشاي المثلج على كميات كبيرة من الألمنيوم، والتي قد يكون لها آثار سلبية على الجهاز العصبي والكلى والعظام.

ولا ينصح بالإفراط فى تناوله، حتى لا يتسبب فى إصابة الجسم بالجفاف، حيث يحتوى على الكافيين المسبب للجفاف.

كما قد يتسبب فرط تناول الشاى المثلج فى الإضرار بصحة الكلى، بسبب زيادة نسبة حمض الأوكساليك فى تركيبة الشاى، والذى يتسبب فى اختلال وظائف الكلى.