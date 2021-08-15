شكرا لقرائتكم خبر عن المعاهد الأمريكية للصحة: لقاح موديرنا فعال لمدة 6 أشهر ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة صادرة عن المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، عن أن لقاح موديرنا الفعال ضد عدوى كورونا، يكون فعالا لمدة تصل إلى 6 أشهر بعد تناول الجرعة الثانية من التطعيم، حيث أظهرت الأبحاث التي أجريت على عدد من المشاركين الذين تناولوا التطعيم كاملة من اللقاح، طبقا لتقرير نشر في موقع ميديكال اكسبريس.

وأظهرت الأبحاث السابقة أن لقاحات فايزر وجونسون أند جونسون كانت فعالة أيضا ضد فيروس كورونا لمدة 6 أشهر على الأقل، خاصة بعد أن تم اختبار عينات الدم لبعض المشاركين بعد مرور 4 أسابيع من التطعيم، ثم فحصها ثلاثة مرات على مدار 6 اشهر للكشف عن مدى قدرة اللقاح لتشكيل حماية داخل الجسم من عدوى الفيروس التاجى.

واختبر الباحثون العينات مقابل جميع المتغيرات الناشئة عن فيروس كورونا، حيث تبين قدرة اللقاح ضد جميع السلالات، باستثناء متغير جنوب افريقيا التي يطلق عليها سلالة بيتا، كما تبين فعالية موديرنا في الحماية من متغير دلتا، حيث أظهرت النتائج أن 96% من العينات التي تم اختبارها كشفت عن استجابة كاملة للأجسام المضادة ضد الفيروس، حتى بعد مرور 6 أشهر من العدوى.

ولاحظ الباحثون أيضًا أن الجهاز المناعي ليس العضو الوحيد المسؤول عن حماية الأشخاص من الهجمات الفيروسية، فلابد من توافر استجابة الأجسام المضادة خاصة لدى كبار السن والتي تتراجع معدلات استجابتها مع تقدم العمر.

وكانت أعلنت شركة "موديرنا" الأمريكية، أن فعالية لقاحها أقل بمقدار 2.1 مرة ضد السلالة الهندية من فيروس كورونا "دلتا"، خاصة بعد أن أجريت دراسة معملية حول تاثير اللقاح على إنتاج الأجسام المضادة ضد مختلف أنواع فيروس كورونا.