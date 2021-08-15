شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الصيام الجاف وما مدى فعاليته فى إنقاص الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتسب الصيام المتقطع شعبية فقط كطريقة لفقدان الوزن في العقد الماضي، فهو أكثر أنماط الصيام شيوعًا بين مراقبي الوزن وعشاق اللياقة البدنية، والصيام الجاف هو مجرد نسخة متطرفة من الصيام والتي تتضمن تقييد الطعام وكذلك الماء، حيث يُزعم أن هذا النظام الغذائى يساعد في إنقاص الوزن وبناء المناعة وتحسين الصحة العقلية، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

ما هو الفرق بين الصيام الجاف والمتقطع؟

في الصيام المتقطع، يُسمح لك بتناول سوائل لا تحتوي على سعرات حرارية خلال مرحلة الصيام، مثل الماء وخل التفاح المخفف والقهوة بدون سكر وحليب خالى الدسم، أما في الصيام الجاف، عليك أن تتجنب تمامًا تناول أي أطعمة أو سوائل في مرحلة الصيام، ويعتبر هذا النوع من الصيام متطرفًا وخطيرًا، لكن بعض الخبراء يشهدون لهذا النوع من الصيام لفوائد صحية إضافية.

أنواع الصيام الجاف

يمكن أن يتم الصيام الجاف بسهولة من خلال الصيام المتقطع أو صيام اليوم البديل أو الصيام الدوري، بشكل عام، يتألف الصيام الجاف من نوعين - سريع الجفاف ناعم وسريع جاف.

صيام الجفاف السريع: في هذا النوع يُسمح باستخدام الماء لتنظيف أسنانهم والاستحمام وغسل وجوههم.

صيام الجفاف الشديد: في هذا النوع من الصيام، لا يُسمح بالتعامل مع الماء على الإطلاق.



كيف يعمل الصيام الجاف

كيف يعمل الصيام الجاف؟

يقال أنه أثناء الصيام الجاف عندما لا يحصل الجسم على الماء يبدأ بحرق الدهون لتوليد الطاقة، يؤدي عدم وجود الماء في الجسم إلى إجهاده ويبدأ في استخدام كل مصدر متاح للطاقة يمكن الوصول إليه للحفاظ على استمرار النظام الداخلي.

الصيام الجاف يمكن أن يساعد في تقوية جهاز المناعة عن طريق إزالة الخلايا التالفة مما يسمح للجسم بتجديد خلايا جديدة.

إلى جانب ذلك، يمكن للصيام المتكرر أن يقلل الالتهاب ويعزز صحة الجلد ويحسن الوعي الداخلي.



منع شرب الماء فى الصيام الجاف

الآثار الجانبية للصيام الجاف

تم ربط البقاء في حالة الصيام الجاف لفترة طويلة ببعض الآثار الجانبية، فإذا بقيت صائمًا لفترة طويلة أو في كثير من الأحيان، فربما تعانى من:

التعب: في حالة عدم وجود وقود كاف في الجسم، قد تشعر بالإرهاق والدوار والضعف.

الجوع المستمر: تجنب كل من الطعام والماء يمكن أن يجعلك تشعر بالجوع أكثر وقد ينتهي بك الأمر بتناول طعام أكثر من المعتاد.

التهيج: خلال حالة الصيام الجاف، قد تشعر بالغرابة وتقلبات مزاجية حادة، علاوة على ذلك، سينخفض ​​مستوى تركيزك.

الصداع: يمكن أن يؤدي تقييد العناصر الغذائية وخاصة الكربوهيدرات إلى الشعور بالصداع.

في الحالات القصوى وبسبب الصيام المطول، قد يعاني الشخص أيضًا من نوبات وتورم في المخ وإصابة بالحرارة وقد يصل الأمر للإصابة بالفشل الكلوي.



الصيام الجاف

من يستطيع ومن لا يستطيع الصيام الجاف؟

يجب على الأشخاص الذين يعانون من أي نوع من الأمراض الموجودة مسبقًا تجنب الصيام الجاف بشكل صارم، وينصح حتى النساء الحوامل والمرضعات بعدم تجربة هذا النوع من الصيام.

كما يجب أيضًا على الفرد السليم أخذ رأي أخصائى التعذية قبل تجربة طريقة الصيام الجاف.