شكرا لقرائتكم خبر عن "ريجيم الشوكة" أغرب طريقة لخسارة وزنك.. يسمح بتناول المكرونة والحبوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريجيم الشوكة أحد الحميات الغذائية المتبعة لخسارة الوزن والوصول إلى جسم رشيق ومثالى، فقد يكون من بين الطرق السحرية التي تمكنك من خسارة الدهون وزيادة حرق السعرات الحرارية، فهو نظام غذائى يعتمد على تناول الأطعمة بواسطة الشوكة، وعدم السماح بتناول الطعام الذى لابد من استخدام الملاعق والأيدى به، طبقا لتقرير نشر فى موقع Bold sky.

ويعد ريجيم الشوكة هو نظام غذائى ابتكره عالم فرنسى وبدأ في الانتشار في عام 2011، وانتشر في جميع انحاء العالم، وتعتمد على بضعة خطوات حتى تنجح في خسارة وزنك في أسرع وقت:

1.تناول ثلاثة وجبات تقليدية في اليوم مع تناول السعرات الحرارية المنخفضة خاصة خلال وجبة العشاء.

2. عليك تناول البروتينات التي تمنحك الشبع طوال اليوم مع تجنب تناولها خلال وجبة العشاء خاصة البروتين الحيوانى منها.

3. حاول استخدام الشوكة في كل الأطعمة التي تتناولها وتجنب استخدام الملاعق والسكاكين، مما يجبرك على تناول أصناف معينة

4. يُسمح لك بهذا النظام بتناول المكرونة والحبوب والأسماك والخضروات أثناء العشاء.

5. يمكنك تناول السلطة واللحوم البيضاء الصغيرة والمأكولات البحرية والبيض.

6. يجب عليك تجنب تناول السجق واللحوم المصنعة والخبز والفاكهة واستخدام الزبدة والجبن.

تسهم حمية الشوكة في خسارة وزنك بامان دون حدوث مضاعفات خطيرة مثلما يحدث في الأنظمة الأخرى، كما أنها تساعدك فى وضع خطة محددة تمكنك من تغيير بعض العادات الغذائية خلال يومك، وتسهم في السيطرة على شهيتك وإدارة وزنك بسهولة.

يسهم هذا الدايت أيضا في السماح لتناولك الطعام ببطئ، الأمر الذى يؤدى الى الهضم الجيد الذى يعمل على خسارة وزنك وعدم اكتسابك دهون زائدة.