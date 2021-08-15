شكرا لقرائتكم خبر عن البيض وڤيتامينه.. يطيل شعر المرأة و يجعله أكثر لمعاناً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت جمعية تطوير الدواجن عدة أبحاث علمية تؤكد الأهمية الحيوية لتناول ڤيتامين البيوتين "ڤيتامين ب 7" حيث يساعد في تحسين نمو الشعر وحمايته من التساقط.

نستطيع ان نحصل علي البيوتين من عدة مصادر غذائية، أهمها و أرخصها علي الإطلاق هو البيض كمصدر جيد لڤيتامين ب 7 ، لذا يوصي خبراء التغذية بتناوله بصفة يومية من أجل الحصول علي شعر صحي و جذاب.

البيوتين ضروري لإنتاج بروتين للشعر يسمى الكيراتين، و هو البروتين الأساسي لسلامة وقوة الشعر لأن بصيلات الشعر تتكون بشكل أساسي من بروتين الكيراتين، الذي يزيد من معدل نمو البصيلات،

كما يحتوي البيض على مستويات عالية من البروتين والمعادن والفيتامينات المعقدة، التي تحافظ على تجدد مادة الكيراتين في بصيلات الشعر، كما تحفز هذه المكونات الغذائية نمو الشعر وتجدده، وتضفي عليه جمالاً وكثافة أكبر. بالإضافة للدهون الموجودة في البيض والتي تعمل كملطف طبيعي، يعطي لشعرك القوام المطلوب.

لا تنتهي الفوائد الصحية للبيض عند ڤيتامين البيوتين، و لكنه مصدرًا رائعًا للزنك والسيلينيوم والمغذيات الصحية الأخرى للشعر، مما يجعله أفضل الأطعمة التي يجب المحافظة علي تناولها لشعر أكثر حيوية وجاذبية.

لقد وجد الباحثون أن البيضة الواحدة عند سلقها جيداً توفر ما يصل إلى 10 ميكروجرام من فيتامين ب 7 ، لذا فإحرصي علي تناول بيضة يومياً وستلاحظين أن شعرك ينمو حوالي 1.25 سم شهريًا و 15 سم سنويًا.