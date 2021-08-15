شكرا لقرائتكم خبر عن دراسات حديثة: بيض الدواجن الصديق الوفي لمريض الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت جمعية تطوير صناعة الدواجن على أهمية الفوائد الصحية لبيض الدواجن، وخاصة البياض بالنسبة للمرضى الذين يعانون من مشاكل مزمنة بالكلى، حيث يوصي الأطباء بحتمية اتباع نظام غذائي لهؤلاء المرضي يُحدَد طبقاً لعمرهم وشدة ومرحلة الحالة المرضية، بهدف الحد من بعض العناصر الغذائية مثل الفوسفور والبوتاسيوم، و ضرورة تناول أطعمة تحتوي علي بروتينات ذات قيمة بيولوجية عالية تجعل البيض "صديق للكلي" وكذلك فهو غني بالحمض الأميني "ليوسين" والذي يلعب دورًا أساسياً في تخليق بروتين العضلات.

يعد بياض البيض هو الخيار الأمثل للمرضي الذين يخضعون لجلسات الغسيل الكلوى، حيث يحتوي على أدنى نسبة من الفوسفور مقارنة بالأطعمة الأخرى، ومن المعروف أن مرضي الفشل الكلوي يحتاجون احتياجات أعلى من البروتين ولكنهم بحاجة إلى الحد من الفوسفور، فكل بياض بيضتين كبيرتين (66 جرام) يحتوي على عنصر فوسفور بمعدل 10 مجم، بالإضافة إلي عنصر صوديوم بقيمة تصل إلي 110 مجم، بينما يحتوي علي عنصر بوتاسيوم حوالي 108 مجم

تشير نتائج دراسة بحثية أجريت على عدد 13 مريضًا متوسط أعمارهم 62 عاماً ممن يخضعوا لجلسات غسيل الكلى بصفة مستمرة، انخفاضًا ملحوظًا في عنصر الفسفور بعد تناولهم 227 جم من بياض البيض يومياً وعلي مدار ستة أسابيع.

فقد أفاد الباحثان تايلور وماركويش أن اثني عشر مريضًا (92٪) سجلوا إنخفاضاً في متوسط ​​مستويات الفوسفور بالدم، بشكل ملحوظ من 55.4 ميكروجرام / مللتر عند خط الأساس إلى 46.3 ميكروجرام / مللتر أثناء الدراسة. كما انخفض متوسط ​​تناول الفوسفور من 692 إلى 572 مجم / يوم لكل مريض.

كما إنتهي العلماء أن تناول بياض البيض هو عنصراً فعالاً في النظام الغذائي الكلوي لخفض الفوسفور في الدم مع الحفاظ على مستوى الألبومين.

أسباب تناول بياض البيض لا تنتهي عند هذا الحد، فما بالكم بالفوائد الغذائية للبيضة كاملة؟