شكرا لقرائتكم خبر عن إلى متى تستمر حروق الشمس وطرق تسريع عملية الشفاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حروق الشمس هو رد فعل تقوم به بشرتك بعد الإصابة بالتلف بسبب أشعة الشمس فوق البنفسجية، مما يؤدي إلى احمرار وألم بالجلد، لهذا السبب، يتساءل الكثير من الناس عن مدى سرعة اختفاء الألم أو الاحمرار، في هذا التقرير نتعرف على مدة استمرار حروق الشمس وكيفية تخفيف الأعراض أثناء الشفاء، بحسب موقع "إنسايدر" الأمريكي.

كم من الوقت تستمر حروق الشمس؟

تُعتبر معظم حروق الشمس خفيفة وتستمر عادةً من ثلاثة إلى خمسة أيام، على الرغم من أن هذا قد يختلف تبعًا لشدة الحروق:

من 3 إلى 5 أيام لحرق الدرجة الأولى أو الحروق الخفيفة

مع الحروق من الدرجة الأولى، تُصاب الطبقة العليا من الجلد، المعروفة باسم البشرة، مما يؤدي إلى الاحمرار والتقرح.

قالت آني جونزاليس، طبيبة الأمراض الجلدية في عيادة Riverchase Dermatology ، إن حرق الدرجة الأولى سيكون حساسًا للمس وقد يتقشر أثناء شفاءه، ولكن من غير المحتمل أن يؤدي إلى ظهور تقرحات أو ندبات.

2 إلى 3 أسابيع لحرق من الدرجة الثانية أو متوسطة

يصل الضرر الناتج عن حرق من الدرجة الثانية إلى الطبقتين الأولى والثانية من الجلد، مما يتسبب في احمرار شديد يكون عادة أعمق من حرق الدرجة الأولى يمكن أن يؤدي هذا النوع من الحروق أيضًا إلى ظهور بثور وتندب ويستغرق من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع للشفاء.

أشهر في حالة الإصابة بحروق من الدرجة الثالثة أو شديدة

حرق الدرجة الثالثة من الشمس أمر نادر الحدوث، ولكن يمكن أن يحدث. يؤثر هذا النوع من الحروق على طبقات الجلد الثلاث - البشرة والأدمة والدهون، مما يؤدي إلى تلون أرجواني للجلد وتقرحات شديدة وأحيانًا حمى خفيفة.

وحرق الدرجة الثالثة يتطلب عناية طبية فورية ، ويمكن أن يستغرق شهورًا للشفاء.

ما هي مدة التقشير من حروق الشمس؟

بالإضافة إلى الألم والاحمرار، يمكن أن يكون التقشير الناتج عن حروق الشمس قبيحًا ومثيرًا للحكة يبدأ التقشير عادة بعد حوالي ثلاثة أيام من الحرق ويمكن أن يستمر لعدة أيام.

يعتمد ما إذا كانت قشور حروق الشمس أم لا على عمق وشدة الضرر ونوع بشرتك.التقشير شائع مع حروق الشمس من الدرجة الأولى والثانية ، لكن ليس بالضرورة ضمانًا. يقول جونزاليس إنه كلما كان لون بشرتك أفتح ، زادت احتمالية تقشيرك.

علاج حروق الشمس من الدرجة الأولى:

النقع في حمام بارد أو الاستحمام بماء بارد.

-افرك جلدك بلطف بوضع جل الصبار أو المرطب الخالي من العطور على الحرق.

-تناول مسكنات الآلام المتاحة دون وصفة طبية مثل الأيبوبروفين أو الأسبرين.

-اشرب الكثير من الماء.

-ضع كمية صغيرة من كريم هيدروكورتيزون 1٪ على حروق الشمس ثلاث إلى أربع مرات في اليوم.

-ابق بعيدًا عن أشعة الشمس وارتد ملابس واقية وفضفاضة فوق الحرق إذا كنت مضطرًا للتواجد بالخارج.

لا تعرض حرقك لمزيد من الأشعة فوق البنفسجية حتى تلتئم تمامًا.

في معظم الحالات ، يمكن أيضًا علاج الحروق من الدرجة الثانية في المنزل باستخدام العديد من الأساليب نفسها.

إذا أصبت بالبثور ، فلا تفرقعها لأن ذلك قد يزيد من خطر إصابتك بالعدوى.

إذا لم تتحسن درجتك الأولى أو الثانية بعد أسبوعين ، استشر الطبيب يتطلب حروق الشمس من الدرجة الثالثة عناية طبية فورية ولا ينبغي علاجه في المنزل.



