صحة ورشاقة

روسيا تسجل 21624 إصابة جديدة بكورونا و816 وفاة

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محمد الفلاح - الأحد 15 أغسطس 2021

سجلت روسيا اليوم الأحد 21624 إصابة جديدة بفيروس ، بينها 1954 في موسكو، مما يرفع مجمل الإصابات في البلاد إلى 6 ملايين و600836.

 

وقال فريق العمل المعني بالتصدي لفيروس كورونا في روسيا إن 816 توفوا لأسباب مرتبطة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 170499.

 

وتتزايد الوفيات اليومية بكورونا في روسيا بعد أن بلغت الإصابات اليومية ذروتها في يوليو تموز، وأرجعت السلطات ذلك إلى انتشار السلالة دلتا شديدة العدوى وبطء معدل التطعيم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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