شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب الإصابة بالتهاب الملتحمة وطرق علاج العين الوردية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب الملتحمة هو التهاب أو عدوى في الغشاء الشفاف الذي يبطن الجفن ويغطي الجزء الأبيض من مقلة العين، وعندما تلتهب الأوعية الدموية الصغيرة في الملتحمة ، فإنها تكون أكثر وضوحًا، وهذا ما يجعل بياض عينيك يبدو محمرًا أو ورديًا.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinicعادة ما تحدث العين الوردية بسبب عدوى بكتيرية أو فيروسية أو رد فعل تحسسي عند الأطفال على الرغم من أن العين الوردية يمكن أن تكون مزعجة، إلا أنها نادرًا ما تؤثر على رؤيتك،و يمكن أن تساعد العلاجات في تخفيف انزعاج العين الوردية. نظرًا لأن العين الوردية يمكن أن تكون معدية، يمكن أن يساعد التشخيص والعلاج المبكران في الحد من انتشارها.

-الفيروسات

-البكتيريا

-الحساسية

-دخول مادة كيميائية في العين

-وجود جسم غريب في العين

-انسداد القناة الدمعية لدى حديثى الولادة





وتشمل أسباب الإصابة بالتهاب الملتحمة ما يلى:التهاب الملتحمة الفيروسي والبكتيري

عادةً ما تحدث معظم حالات الإصابة بالعين الوردية بسبب الفيروس الغدي، ولكن يمكن أيضًا أن يكون سببها فيروس الهربس البسيط، وفيروس الحماق النطاقي، والعديد من الفيروسات الأخرى، ويمكن أن يحدث التهاب الملتحمة الفيروسي والبكتيري جنبًا إلى جنب مع نزلات البرد أو أعراض عدوى الجهاز التنفسي، مثل التهاب الحلق ويمكن أن يتسبب ارتداء العدسات اللاصقة التي لم يتم تنظيفها بشكل صحيح أو التي لا تخصك في الإصابة بالتهاب الملتحمة الجرثومي.

-التعرض لشيء تعاني من حساسية تجاهه (التهاب الملتحمة التحسسي)

-التعرض لشخص مصاب بالشكل الفيروسي أو البكتيري لالتهاب الملتحمة

-استخدام العدسات اللاصقة ، وخاصة العدسات طويلة الاستخدام

تتضمن عوامل الإصابة بالتهاب العين الوردية ما يلي:المضاعفات

في كل من الأطفال والبالغين، يمكن أن تسبب العين الوردية التهابًا في القرنية يمكن أن يؤثر على الرؤية التقييم والعلاج الفوري من قبل طبيبك لألم العين ، والشعور بأن شيئًا ما عالق في عينك (الإحساس بجسم غريب) ، أو عدم وضوح الرؤية أو الحساسية للضوء يمكن أن يقلل من خطر حدوث مضاعفات.

-لا تلمس عينيك بيديك.

-اغسل يديك كثيرًا.

-استخدم منشفة نظيفة ومنشفة يوميًا.

-لا تشارك المناشف.

-غير أغطية وساداتك كثيرًا.

-تخلصي من مستحضرات التجميل الخاصة بالعين، مثل الماسكارا.

-لا تشاركي مستحضرات تجميل العيون أو أدوات العناية الشخصية بالعيون.

طرق الوقاية