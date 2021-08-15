شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذى يحدث لجسمك عندما تتوقف عن شرب القهوة؟.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا أحد يقول إنه يجب عليك الإقلاع عن شرب القهوة، فعاداتك اليومية الخاصة بك ربما تكون صحية أكثر مما تعتقد، ولكن إذا كنت تشك في أنك تشرب الكثير من القهوة أو الكافيين وتريد التقليل من ذلك، فإليك ما يمكن أن يحدث وفقا لموقع "inside".

يمكن أن تفقد الوزن

شرب القليل من القهوة يمكن أن يوفر لك السعرات الحرارية، وتظهر الأبحاث أن الاستهلاك اليومي للكافيين في القهوة أو الشاي أو المشروبات الغازية زاد من مستويات السكر اليومية للمشاركين بنسبة 10٪ تقريبًا ، مما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة.

بدلاً من ذلك، قد يؤدي الاستغناء عن مشروب الكافيين المفضل لديك المليء بالسكر تمامًا إلى خفض مئات السعرات الحرارية من نظامك الغذائي في يوم واحد، إليك بعض العلامات التي تشير إلى أنك تشرب الكثير من القهوة.

زيادة الوزن

نظرًا لأن القهوة يمكن أن تكبح شهيتك مؤقتًا ، فقد تجد نفسك تبحث عن بدائل محملة بالدهون أو السكر أكثر من المعتاد بمجرد التوقف عن شرب كوب القهوة اليومى، فعندما يبدأ انسحاب الكافيين ويبدأ جسمك في البحث عن حل سريع للسكر، وزيادة نسبة السكر في الدم واستهلاك السعرات الحرارية اليومية، هذا ما تكشفه الرغبة الشديدة في تناول الطعام سراً عن صحتك.

يمكنك النوم بشكل أفضل

يمكنك الحصول على نوم ليلة أفضل بمجرد أن تبدأ في العيش بأسلوب حياة خالٍ من الكافيين، خاصةً إذا كنت معتادًا على شرب القهوة بعد الظهر أو المساء.

الصداع المتكرر

يتعرف كل محب للقهوة على العلامات المنبهة لصداع الكافيين المخيف عندما لا تشرب كوبك المعتاد من القهوة، وعندما تتوقف عن شرب القهوة ، فإنك تحرم جسمك من الأدرينالين والدوبامين، وهي هرمونات تعمل كمحفزات طبيعية وتبقيك مستيقظًا، بدلاً من ذلك ، يندفع تدفق الأدينوزين - وهو هرمون مسؤول عن الراحة والتعب - إلى رأسك، مما يتسبب في حدوث تغيير في كيمياء الدماغ ينتج عنه صداع.

يمكن أن تشعر بالمرض (ولكن ليس لفترة طويلة)

الصداع ليس هو العرض المؤلم الوحيد لانسحاب الكافيين، أولئك الذين توقفوا عن تناول القهوة أبلغوا عن آثار جانبية مثل الاكتئاب والقلق والدوار وأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا والأرق والتهيج وتقلب المزاج والكسل.

إليك الأخبار السارة: لن تشعر بهذه الطريقة إلى الأبد معظم الأعراض الجسدية لانسحاب الكافيين ستزول بعد اليومين الأولين، في حين أن بقية الآثار الجانبية لن تستمر لأكثر من أسبوع أو أسبوعين.

يمكن أن يكون لديك أسنان قوية

القهوة عالية الحموضة ، مما يعني أنها تآكل مينا الأسنان وتلطيخ أسنانك مع كل رشفة، توقف عن تناول الكافيين وستحمي أسنانك من التآكل مدى الحياة ، مما يؤدي إلى ابتسامة أكثر بياضًا (وأكثر ثقة!).

يمكن أن تصاب بالإمساك

يحافظ الكافيين على حركة أمعائك ، ولكن بدلا من ذلك تناول الكثير من الألياف (الموجودة في الحبوب الكاملة والخضروات والفاصوليا) واشرب الكثير من الماء ومارس الرياضة بانتظام.

يمكن أن تشعر بالهدوء

بما أن الكافيين منبه، فإنه يرفع بشكل طبيعي مستويات الأدرينالين وهرمونات التوتر في جسمك، الإقلاع عن الكافيين سيقلل من شعورك بالتوتر والقلق.